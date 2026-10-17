В России с радостью восприняли решение президента США Дональда Трампа приостановить действие санкций, предусмотренных "законом Грема". Там назвали этот шаг историческим и заявили, что ограничения могли бы нанести ущерб экономическому сотрудничеству Москвы и Вашингтона.

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Об этом на платформе X сообщил переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что вместо санкций странам следует развивать диалог и взаимовыгодные экономические отношения.

В России надеются на экономическое сотрудничество с США

Дмитриев убежден, что после смерти сенатора Грэма закон существенно изменили, и в таком виде он мог практически полностью прекратить экономическое сотрудничество между Россией и США. По его мнению, это нанесло бы значительный ущерб прежде всего экономике Соединенных Штатов и мировым рынкам.

"Мы обычно не комментируем такие законы, потому что это, безусловно, решение Соединённых Штатов Америки. Но что очень важно? Дело в том, что после смерти сенатора Грэма закон был существенно изменен. И мало кто вообще до конца видел все эти изменения, но в основном он фактически запрещает любое экономическое и инвестиционное сотрудничество между Россией и США. И мы видим, что закон Грема, безусловно, наносит ущерб совместным российско-американским проектам, наносит ущерб роли России и США в восстановлении энергетических рынков, работе на мировых рынках. И мы видим, что в целом этот закон, который должен быть фактически введён в ближайшие два дня, в США всё больше укрепляется осознание того, что это неправильный закон", — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций в эфире одного из пропагандистских каналов страны-агрессора.

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Дмитриев отметил, что дальнейшее развитие событий станет ясно в ближайшие дни, и добавил, что в США всё больше осознают преимущества экономического сотрудничества с Россией для мировых рынков и возможные негативные последствия санкций для американской экономики.

"Экономическое сотрудничество России и США отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и создает основу для укрепления доверия и достижения прочного мира", — говорится в посте Дмитриева.

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Что предшествовало

Напомним, Дональд Трамп отказался от санкций в отношении экспорта российских энергоносителей, которые должны были быть введены в соответствии с законом о "адских санкциях", автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Через два дня Трамп должен был ввести 100-процентные пошлины на все товары от крупнейших покупателей российской нефти, а также серьезные ограничения в отношении российских компаний, но отказался это делать, сославшись на "национальные интересы США".

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Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский, после массированного удара РФ по энергетическим объектам Украины, раскритиковал США за игнорирование законопроекта сенатора Линдси Грэма, который "должен был оказать действительно действенное давление на Россию ради прекращения этой войны". Глава государства подчеркнул, что этот документ и в дальнейшем может способствовать окончанию войны, если его положения будут реализованы.