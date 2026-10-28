Немецкий парадокс – это история о том, как единственный индустриальный гигант такого масштаба на протяжении последнего столетия с поразительной систематичностью разрушает собственную экономику и инфраструктуру.

Видео дня

Если первую волну катастрофы, Первую мировую войну, оставить в качестве исторического пролога, то далее мы видим два этапа.

Первый – физический разгром союзниками во Второй мировой войне. А второй – уже современный политико-экономический демонтаж, который Германия проводит собственными руками.

В 1945 году страна получила катастрофические последствия войны, развязанной ее нацистским руководством. Промышленные города лежали в руинах, предприятия остались без электричества, газа и железнодорожного сообщения. Более трех с половиной миллионов жилых домов были разрушены, а миллионы людей оказались на улице.

Посмотрим на промышленность того времени. Людвигсхафен и Оппау, историческое ядро химического гиганта BASF, пережили 65 авианалетов. На них сбросили более 40 тысяч бомб, полностью уничтожив треть производственных объектов. В Руре производство стали упало на 80 процентов, а авиаудары вывели из строя заводы Opel, Daimler-Benz и Ford. После капитуляции начался новый удар: союзники демонтировали и вывезли в качестве репараций более четырех тысяч предприятий.

Однако Западная Германия поднялась из пепла, восстановила заводы, совершила экономическое чудо и вновь стала главной фабрикой Европы.

РЕКЛАМА

Современный парадокс заключается в том, что после объединения страны и распада социалистического блока Германия решила сама демонтировать собственную энергетическую и промышленную основу.

Самое страшное то, что этот демонтаж начался именно после того, как восточная, социалистическая часть присоединилась к ФРГ, а к власти пришли политики и идеологи с левосоциалистическим прошлым.

Германия собственными руками остановила и фактически уничтожила 26,2 гигаватта атомной генерации. 26 тысяч мегаватт мощной, стабильной и дешевой электроэнергии просто выбросили на свалку.

Главные истории дня

Для сравнения: таков масштаб колоссальных потерь энергосистемы Украины из-за российских ударов и захвата станций, включая Запорожскую АЭС. Только Украина потеряла это из-за жестокой войны и оккупации, а Германия сделала это по собственному желанию, под аплодисменты прогрессивных партий. Никакие ракеты или диверсии не сравнятся по разрушительному эффекту с этой политической шизофренией, которую запустили Шредер и "Зеленые" в конце 90-х, а добили при Меркель.

Цена этого решения оказалась астрономической. Чтобы заново построить сопоставимые атомные мощности, нужны сотни миллиардов евро и десятки лет.

РЕКЛАМА

Параллельно немцы закрыли угольную добычу и генерацию. В итоге промышленность оказалась перед фактом: газ и электроэнергия в Европе стали в 2-4 раза дороже, чем у главных мировых конкурентов.

Последствия оказались разрушительными для реального сектора. Тот же BASF в Людвигсхафене, который когда-то выстоял под 40 тысячами бомб, сегодня закрывает цеха по производству удобрений и аммиака из-за дороговизны энергии, а новый интегрированный комплекс стоимостью 8,7 миллиарда евро строит в Китае. Более 1300 крупных компаний за последние годы перенесли свои бизнес-функции за границу, сократив десятки тысяч рабочих мест. Металлургический гигант Thyssenkrupp сокращает мощности на четверть. Автопром демонстрирует самый низкий уровень занятости за двадцать лет, а Volkswagen сокращает более 35 тысяч сотрудников и переносит производство культового Golf в Мексику.

РЕКЛАМА

Это напрямую сказывается на весе страны. Если на пиковых этапах развития единого рынка и еврозоны немецкая экономика обеспечивала почти 30% всего европейского пирога, то за последние годы ее доля в ВВП Евросоюза скользнула до 24 процентов, а рост остановился около нулевых отметок. Мотор Европы заглох.

Вся эта социалистически-зеленая политика последних трех десятилетий неизбежно формирует будущий взрыв. Совсем неудивительно, что на фоне экономического разрушения стремительно растет популярность правых партий. В будущем именно они могут прийти к власти на волне популизма, обещая людям вернуть дешевую энергию и былое величие Германии.

РЕКЛАМА

Круг замкнется самым ироничным образом: дешевый газ они снова будут искать в России, а восстанавливать атомную энергетику придется с помощью российских реакторов, ведь именно Россия на сегодня остается мировым лидером в их строительстве.

Нынешний политический истеблишмент Германии искренне удивляется, почему народ массово голосует за правых, совершенно не замечая главного. Никто в мире – ни враги, ни бомбардировки 1945 года – не сделал для уничтожения великой и могущественной Германии больше, чем они сами своей собственной политикой.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...