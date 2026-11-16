Джо Байден в своих мемуарах пожаловался на Зеленского. Мол, тот упрямый и недостаточно благодарный.

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А давайте кое-что напомним бывшему президенту США. Немного контекста, так сказать. В частности, историю американского участия в разоружении Украины. В частности, непосредственного участия Байдена.

1991 год. Украина обладает третьим по количеству ядерных боезарядов арсеналом в мире. Вашингтон делает его ликвидацию одним из своих внешнеполитических приоритетов. Под американским дипломатическим давлением Украина соглашается передать ядерные боеголовки россиянам. Взамен получает гарантии безопасности, закрепленные Будапештским меморандумом.

В последующие годы при финансовой и технической помощи США ликвидировали украинские межконтинентальные ракеты, пусковые установки, стратегические бомбардировщики и крылатые ракеты.

Параллельно сокращались обычные вооружения. Только с 1992 по 1995 год украинский учтенный парк сократился на 2 102 танка и 1 784 боевые бронированные машины. Все это при активном участии США.

Но дальше еще интереснее. В 2005 году Соединенные Штаты возглавили международную программу НАТО по утилизации украинских вооружений и боеприпасов. По состоянию на февраль 2014 года в рамках этой программы было ликвидировано:

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- 25 200 тонн обычных боеприпасов;

- 529 074 единицы стрелкового и легкого оружия;

- 332 352 противопехотные мины (позже это количество достигло двух миллионов);

- 1 000 переносных зенитных ракетных комплексов.

И это официальные цифры Государственного департамента США. И все это – под политическим давлением и угрозами.

Затем Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе. А администрация Обамы, в которой Байден занимал пост вице-президента, отказывалась передавать Украине основные категории летального вооружения, опасаясь эскалации.

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В 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение. И Украина снова была вынуждена просить оружие. Просить артиллерию. Просить системы ПВО. Просить ракеты. Просить самолеты. Добиваться разрешения наносить удары по военным целям на территории агрессора.

Бесспорно, при президентстве Байдена США оказали Украине огромную помощь. Она спасла множество жизней. Но все это не результат их инициативы. Украине пришлось месяцами убеждать партнеров передать вооружение.

А теперь США вообще союзник России. Это очевидно. И на фоне этого довольно отвратительно читать этого деда, который в белом халате сидит в своем поместье и философствует в сраных мемуарах о поведении президента, чья страна ведет войну на выживание.

А что касается Зеленского, то Зеленский отвечает перед украинцами. В частности, за то, насколько настойчиво он добивается для нас всего этого оружия. А не перед американскими президентами за то, насколько им комфортно и приятно вести разговоры.

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