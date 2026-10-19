Интересы Трампа и Путина в отношении Европы совпадают: Безсмертный объяснил риски

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Еще при нашей с вами жизни мы увидим, как Китай выдвинет территориальные претензии к России. Интервью с КулебойЕще при нашей с вами жизни мы увидим, как Китай выдвинет территориальные претензии к России. Интервью с КулебойРоссия уничтожила крупный дата-центр в Киеве. Иллюстративное фото.Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве: что будет со связью и интернетом"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить Украину"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить УкраинуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплатуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплату: какие правилаПутин и Си Цзиньпин"Путин становится все слабее": Кулеба объяснил позицию Китая по поводу войны в УкраинеБудет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконникеБудет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконникеармия России потериСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 2100 оккупантов: данные ГенштабаВ Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина: говорить могут о войне в Украине – WSJВ Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина: говорить могут о войне в Украине – WSJДля украинцев в Польше действуют "неприятные" ограниченияДля украинцев в Польше действуют "неприятные" ограничения: кто может столкнуться с проблемами"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с Монфисом"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с Монфисом

Интересы Трампа и Путина в отношении Европы совпадают: Безсмертный объяснил риски

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 165
Интересы Трампа и Путина в отношении Европы совпадают: Безсмертный объяснил риски
Бессмертный провёл параллель с пактом Молотова–Риббентропа

Интересы президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в отношении Европы и Украины все больше совпадают. Украинский политик и дипломат Роман Безсмертный считает, что Трамп заинтересован в экономическом ослаблении Европы, тогда как Путин стремится расширять российское влияние на европейские государства.

По его мнению, американский президент пытается ослабить единство Европы, чтобы получить больше возможностей влиять на отдельные страны. Об этом он рассказал в интервью проекту "Теперь главное" на Эспрессо.

Почему интересы Трампа и Путина совпадают

Роман Безсмертный заявил, что интересы Дональда Трампа и Владимира Путина в отношении Европы и Украины становятся все ближе.

"Дело в том, что, как мы видим, интересы Путина и Трампа в отношении Европы и Украины все больше и больше совпадают", — отметил политик.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 26,3 т.
США испугались ограничений на Starlink в Европе и пригрозили последствиями – СМИ
icon 26,3 т.
США испугались ограничений на Starlink в Европе и пригрозили последствиями – СМИ
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 11,3 т.
"Поможет завершить войну": в правительстве США оправдали дизельную сделку и придумали новый план
icon 11,3 т.
"Поможет завершить войну": в правительстве США оправдали дизельную сделку и придумали новый план
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 4,7 т.
"Для него это принципиально": Кулеба объяснил, на что делает ставку Путин в войне против Украины
icon 4,7 т.
"Для него это принципиально": Кулеба объяснил, на что делает ставку Путин в войне против Украины

По его словам, Трамп заинтересован в экономическом ослаблении Европы, тогда как Путин стремится распространять российское влияние на европейские государства, в частности на Украину и страны Балтии.

"И особенность здесь заключается в том, что Трамп заинтересован в том, чтобы и в экономическом плане закрепостить Европу. Ну, а Путин заинтересован в том, чтобы охотиться на части Европы: то ли на Украину, то ли на страны Балтии и так далее", – сказал Безсмертный.

Как Трамп может ослаблять единство Европы

По мнению Безсмертного, объединенная Европа представляет собой значительную экономическую и политическую силу, способную составить конкуренцию Соединенным Штатам. Он считает, что Трамп пытается разделить европейские страны, чтобы в дальнейшем влиять на каждую из них в отдельности.

"Ну, а Дональд — крупная фигура, здесь очевидно, что объединенная Европа для него — не просто конкурент, а сила, огромная сила. Поэтому он и сегментирует Европу, пытаясь разорвать её на маленькие государства, чтобы потом каждое из них по-своему приручить", — отметил политик.

Безсмертный провел параллель с пактом Молотова–Риббентропа

Нынешний подход к Европе Безсмертный сравнил с договоренностями между СССР и нацистской Германией накануне Второй мировой войны.

"По сути, это своего рода карта и своего рода подход Молотова–Риббентропа. Только там между Германией и Советским Союзом, а здесь между Вашингтоном и Москвой. Но подход в точности такой же", — заявил он.

Политик также предупредил, что совпадение интересов Вашингтона и Москвы в отношении Европы может иметь серьезные последствия для самих Соединенных Штатов.

"То есть Трамп, конечно, он на самом деле ходит по лезвию ножа. Но в первую очередь, в чем они объединяют свои интересы, так это против Европы", – подытожил Безсмертный.

Напомним, после последних событий Путин призывает Трампа и Си к исторительному разделению мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия обучает Китай применению реактивных дронов, которые атакуют Украину. Эти навыки могут повлиять на подходы Китая к ведению боевых действий в случае конфликта вокруг Тайваня.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссияЕвропаРоман БессмертныйРоман БессмертныйВладимир ПутинВладимир ПутинДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться