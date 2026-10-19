Интересы Трампа и Путина в отношении Европы совпадают: Безсмертный объяснил риски

Интересы президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в отношении Европы и Украины все больше совпадают. Украинский политик и дипломат Роман Безсмертный считает, что Трамп заинтересован в экономическом ослаблении Европы, тогда как Путин стремится расширять российское влияние на европейские государства.

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По его мнению, американский президент пытается ослабить единство Европы, чтобы получить больше возможностей влиять на отдельные страны. Об этом он рассказал в интервью проекту "Теперь главное" на Эспрессо.

Почему интересы Трампа и Путина совпадают

Роман Безсмертный заявил, что интересы Дональда Трампа и Владимира Путина в отношении Европы и Украины становятся все ближе.

"Дело в том, что, как мы видим, интересы Путина и Трампа в отношении Европы и Украины все больше и больше совпадают", — отметил политик.

По его словам, Трамп заинтересован в экономическом ослаблении Европы, тогда как Путин стремится распространять российское влияние на европейские государства, в частности на Украину и страны Балтии.

"И особенность здесь заключается в том, что Трамп заинтересован в том, чтобы и в экономическом плане закрепостить Европу. Ну, а Путин заинтересован в том, чтобы охотиться на части Европы: то ли на Украину, то ли на страны Балтии и так далее", – сказал Безсмертный.

Как Трамп может ослаблять единство Европы

По мнению Безсмертного, объединенная Европа представляет собой значительную экономическую и политическую силу, способную составить конкуренцию Соединенным Штатам. Он считает, что Трамп пытается разделить европейские страны, чтобы в дальнейшем влиять на каждую из них в отдельности.

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"Ну, а Дональд — крупная фигура, здесь очевидно, что объединенная Европа для него — не просто конкурент, а сила, огромная сила. Поэтому он и сегментирует Европу, пытаясь разорвать её на маленькие государства, чтобы потом каждое из них по-своему приручить", — отметил политик.

Безсмертный провел параллель с пактом Молотова–Риббентропа

Нынешний подход к Европе Безсмертный сравнил с договоренностями между СССР и нацистской Германией накануне Второй мировой войны.

"По сути, это своего рода карта и своего рода подход Молотова–Риббентропа. Только там между Германией и Советским Союзом, а здесь между Вашингтоном и Москвой. Но подход в точности такой же", — заявил он.

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Политик также предупредил, что совпадение интересов Вашингтона и Москвы в отношении Европы может иметь серьезные последствия для самих Соединенных Штатов.

"То есть Трамп, конечно, он на самом деле ходит по лезвию ножа. Но в первую очередь, в чем они объединяют свои интересы, так это против Европы", – подытожил Безсмертный.

Напомним, после последних событий Путин призывает Трампа и Си к исторительному разделению мира.

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