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"Иногда это срабатывает": Вэнс объяснил, как США собираются мирить Украину и Россию

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
1,0 т.
"Иногда это срабатывает": Вэнс объяснил, как США собираются мирить Украину и Россию
Джей Ди Вэнс прокомментировал перспективы дипломатического урегулирования войны. Фото архивное

Киев и Москва якобы согласились вернуться к мирным переговорам при посредничестве Вашингтона. В США признали, что стороны до сих пор имеют существенные разногласия по поводу деталей потенциального соглашения.

Об этом 22 октября, перед вылетом из штата Кентукки в Небраску, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Этот короткий брифинг, организованный на взлетной полосе, транслировали Forbes и ряд других медиа.

Один из журналистов отметил, что Россия, очевидно, не настроена на дипломатию. Но представитель администрации США считает иначе. По мнению Вэнса, "обе страны" согласились сесть за стол переговоров.

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"Причина, по которой мы до сих пор не заключили мирное соглашение, заключается в том, что они слишком далеки друг от друга в некоторых деталях этих переговоров", – сказал республиканец.

Он заверил, что специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф настроен оптимистично.

"В таких ситуациях нужно попытаться добиться результата, посмотреть, какого прогресса удастся достичь, а затем попробовать снова. Иногда это срабатывает, а иногда – нет", – признал вице-президент Соединенных Штатов.

Команда Трампа продолжает прилагать усилия для завершения войны, осознавая сложность этой задачи, добавил Венс.

''Иногда это срабатывает'': Вэнс объяснил, как США собираются мирить Украину и Россию

Джей Ди Венс. 22 октября 2026 года. Источник: Скриншот видео YouTube-канала Forbes Breaking News

Как писал OBOZ.UA, по данным The Atlantic, Дональд Трамп якобы рассчитывает достичь договоренности о завершении российско-украинской войны уже в декабре 2026 года, во время саммита "Группы двадцати" в Майами. Стремление добиться быстрого соглашения не обязательно будет означать справедливое окончание конфликта.

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