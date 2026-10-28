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Индия рекордно нарастила продажи боеприпасов союзникам Украины: в Bloomberg раскрыли цифры

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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1,2 т.
Индия рекордно нарастила продажи боеприпасов союзникам Украины: в Bloomberg раскрыли цифры
Индия рекордно нарастила продажи боеприпасов союзникам Украины. Источник: Канцелярия премьер-министра Индии

За последние годы Индия существенно нарастила поставки вооружения союзникам Украины. С момента полномасштабного вторжения России в Украину индийские производители оружия отправили в европейские страны боеприпасы на сумму не менее 872 миллионов долларов.

Такие цифры демонстрируют скачок более чем на 1600% по сравнению с 49,2 миллионами долларов за четырехлетний период до начала войны. Об этом сообщает Bloomberg.

Как устроены поставки оружия

Три четверти этих поставок пришлись на 13 стран Восточной и Центральной Европы, активно поддерживающих Украину. На сегодняшний день Индия занимает второе место среди поставщиков вооружений в этот регион, уступая лишь Южной Корее.

Официально Нью-Дели придерживается политики неприсоединения и позиционирует рост экспорта как сугубо коммерческую инициативу. Однако увеличение объемов поставок союзникам США и Европы ставит под удар давние партнерские отношения Индии с Москвой.

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Индия рекордно нарастила продажи боеприпасов союзникам Украины: в Bloomberg раскрыли цифры

Индия нарастила продажи оружия. Источник: Trade Data Monitor

Несмотря на стремление премьер-министра Нарендры Моди к локализации производства по программе "Сделано в Индии", большая часть экспортируемой продукции по-прежнему базируется на советских и российских технологиях.

Таможенные документы фиксируют транзит через посредников. Например, американская компания Regulus Global и государственные структуры вроде румынской Romtehnica или польской Nitro-Chem закупали индийские снаряды, минометы и взрывчатые вещества, которые затем направлялись на нужды украинской обороны.

Рекордные финансовые показатели и глобальный спрос

Стремительный рост оборонного сектора уже отразился на биржевых котировках. Индекс акций оборонных компаний на Национальной фондовой бирже Индии вырос почти на 15% за текущий год. Согласно официальным данным, за финансовый год, закончившийся в марте, общий объем зарубежных поставок вооружений достиг 4 миллиардов долларов, что примерно в 25 раз больше, чем десятилетием ранее.

Основным локомотивом этого процесса выступают государственные предприятия, такие как Munitions India Ltd., которые были реформированы в 2021 году для повышения конкурентоспособности.

В то же время эксперты отмечают, что Индии придется усиливать правила контроля конечного использования техники, чтобы избежать возможных международных санкций и дипломатических рисков из-за попадания вооружений в зоны активных конфликтов.

Индия рекордно нарастила продажи боеприпасов союзникам Украины: в Bloomberg раскрыли цифры

Поставкик оружия из Индии. Источник: Trade Data Monitor

Как сообщал OBOZ.UA, индийские нефтеперерабатывающие компании сокращают закупки российской нефти и переключаются на поставщиков из Персидского залива, поскольку скидки на ближневосточное сырье и расходы на доставку делают его выгоднее.

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Война в УкраинеИндияоружие
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