Индия готова быть посредником в зерновой инициативе: Зеленский поговорил с Моди

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен важный сбор на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыоблавы в ДонецкеРоссийские силовики устроили охоту на оккупированной территории Украины и на "большой земле": что за спецоперации проводят и кто под ударомТрамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к РоссииТрамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к России"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизации"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизацииЯрмоленко принял решение по сборной Украины после отказа Мальдеры от вызоваЯрмоленко принял решение по сборной Украины после отказа Мальдеры от вызова"Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос""Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос"Выставила ягодицы напоказ: невеста-супермодель Джейсона Стейтема приковала взгляды платьем с "подвохом" на благотворительном мероприятииВыставила ягодицы напоказ: невеста-супермодель Джейсона Стейтема приковала взгляды платьем с "подвохом" на благотворительном мероприятииИллюстрация – отключение света в УкраинеАварийные отключения и жесткие графики: где в Украине самая сложная ситуация со светом 9 ноябряТри знака зодиака вступают в новую эру: вам крупно будет вести в финансовых делахТри знака зодиака вступают в новую эру: вам крупно будет вести в финансовых делах
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Индия готова быть посредником в зерновой инициативе: Зеленский поговорил с Моди

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
111
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В частности, они обсудили блокирование Россией экспорта зерна через Черное море и готовность Нью-Дели присоединиться к налаживанию продовольственных коридоров.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале. Он также проинформировал индийского премьера о дипломатическом процессе и подготовке к встрече в Абу-Даби. По словам главы государства, украинская сторона активно прорабатывает каждый вопрос повестки дня будущих переговоров.

Зеленский отметил, что Украина и впредь придерживается конструктивного подхода, однако ожидает от России такой же готовности к деэскалации.

Он также упомянул, что Моди неоднократно призывал, в том числе и российского диктатора, завершить войну. Индийский премьер подчеркивал, что сейчас настало время положить конец боевым действиям, а не продолжать их.

Читайте также
Александр КиршАлександр Кирш
31,3 т.
Кто врет, или Возможный преступник от Украины на переговорах с РФ и США
31,3 т.
Кто врет, или Возможный преступник от Украины на переговорах с РФ и США
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
23,1 т.
"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео
23,1 т.
"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
7,6 т.
"Посмотрите, что я сделал": Трамп высказался об отношениях с Путиным и Зеленским и назвал "причину", почему война в Украине закончится
7,6 т.
"Посмотрите, что я сделал": Трамп высказался об отношениях с Путиным и Зеленским и назвал "причину", почему война в Украине закончится

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что Индия может способствовать приближению мира собственными шагами и диалогом с другими лидерами. Одним из возможных направлений такого участия является продовольственная безопасность.

Отдельное внимание Зеленский и Моди уделили блокированию Россией экспорта зерна через Черное море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, и Украина рассчитывает на дальнейшие усилия Нью-Дели в этом направлении.

Глава государства отметил, что Россия должна понимать последствия блокирования морского сообщения: от этого страдает не только ее экономика, но и сотни миллионов людей в разных странах.

По итогам разговора стороны договорились поддерживать связь на уровне команд по вопросам продовольственной безопасности и другим вопросам двустороннего сотрудничества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились работать над черноморским зерновым коридором. Во время встречи в Турции они обсудили безопасность судоходства и необходимость обеспечить эффективную работу этого маршрута. Зеленский подчеркнул, что важно не только иметь такой коридор, но и сделать его действенным.

Также OBOZ.UA писал, что украинская переговорная делегация отправилась в Абу-Даби (ОАЭ), где 10 и 11 ноября запланированы трехсторонние встречи с участием Украины, США и России. Параллельно украинская сторона проведет отдельные консультации с европейскими партнерами, в частности представителями Великобритании, Франции, Германии и Италии. Главная цель переговоров – достижение прочного мира, гарантии безопасности для Украины и создание условий для ее восстановления.

Похожие темы
Война в УкраинеИндияполитикаЧерное морезерноЭкспортАбу-ДабиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийНарендра МодиНарендра Моди
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!