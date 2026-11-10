''Иначе они не будут работать'': Рубио заявил, что гарантии безопасности Украины должны устраивать Россию

Украина после окончания полномасштабной войны должна получить гарантии безопасности. Впрочем, чтобы они работали, эти условия должны устраивать Российскую Федерацию.

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Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио, общаясь с журналистами в понедельник, 9 ноября. Брифинг транслировал, в частности, YouTube-канал DRM News.

Один из представителей СМИ спросил, рассматривается ли возможность предоставления Киеву гарантий безопасности по аналогии со статьями 4 и 5 Североатлантического договора. Глава внешнеполитического ведомства США не исключил такой возможности.

"Все это обсуждается. Не думаю, что мы уже остановились на окончательном конкретном плане и определили, как именно он будет выглядеть. Обсуждались разные концепции того, какими могут быть гарантии безопасности после завершения конфликта", – ответил он.

Рубио подчеркнул, что гарантии ненападения – ключевое условие для окончательного завершения войны, поэтому этой теме уделяется повышенное внимание. По его словам, Украина должна быть уверена, что после подписания мирного договора будет чувствовать себя в безопасности.

"И, очевидно, это должно быть чем-то, с чем согласится и Россия, чтобы такие гарантии могли работать... Гарантии безопасности будут иметь решающее значение для того, чтобы Украина могла на что-то согласиться. Но при этом это должно быть приемлемо и для России", – пояснил госсек.

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Также его спросили, означает ли это, что США могут закрепить такие гарантии в договоре. "Потенциально, да", – сказал политик.

"Но я не знаю, обсуждали ли мы этот вопрос настолько подробно. И, как вы знаете, добиться ратификации договоров сейчас не так просто", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, по данным медиа, Марко Рубио непублично выразил сомнения относительно возможности дипломатического завершения российско-украинской войны в ближайшие месяцы. Пока что Вашингтон лишь пытается выяснить, реально ли достичь договоренностей с Москвой.

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