"Иначе никак": Медведев пригрозил брать в заложники граждан Запада для пополнения "обменного фонда"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал предположение, что России придётся пополнять "обменный фонд" гражданами европейских стран и США, чтобы возвращать своих. Он также заявил, что россиянам в Европе якобы грозит арест независимо от наличия виз, приглашений или других гарантий.
Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. По его словам, особенно рискуют те, кто говорит правду о западных странах, ЕС и украинских властях.
Медведев заявил об угрозе арестов
Российский чиновник призвал россиян не ездить в европейские страны, даже если у них благие намерения и важные цели. Он утверждает, что задержать могут любого, независимо от обстоятельств.
"Не спасут ни визы, ни приглашения, ни какие-либо другие гарантии. Арестовать могут любого, особенно если он говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме", — написал Медведев.
В то же время он заявил, что в Европе благосклонно принимают только тех россиян, которые переехали туда, но и это, по его словам, ненадолго.
Медведев также предположил, что для возвращения россиян из-за рубежа Москве, вероятно, придётся привлекать к обмену граждан европейских стран и США.
"Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…", – подытожил он.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дмитрий Медведев озвучил требования Кремля для завершения войны против Украины. В частности, Москва требует нейтрального и безъядерного статуса Украины, отказа от курса, который называет "националистическим", а также признания Россией Крыма и Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах.
Медведев заявил, что в случае невыполнения этих условий Россия будет пытаться установить контроль над соответствующими территориями военным путем.
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