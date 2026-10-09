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"Иначе никак": Медведев пригрозил брать в заложники граждан Запада для пополнения "обменного фонда"

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
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"Иначе никак": Медведев пригрозил брать в заложники граждан Запада для пополнения "обменного фонда"
Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал предположение, что России придётся пополнять "обменный фонд" гражданами европейских стран и США, чтобы возвращать своих. Он также заявил, что россиянам в Европе якобы грозит арест независимо от наличия виз, приглашений или других гарантий.

Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. По его словам, особенно рискуют те, кто говорит правду о западных странах, ЕС и украинских властях.

''Иначе никак'': Медведев пригрозил брать в заложники граждан Запада для пополнения ''обменного фонда''

Пост Медведева в Telegram. Источник: Скриншот

Медведев заявил об угрозе арестов

Российский чиновник призвал россиян не ездить в европейские страны, даже если у них благие намерения и важные цели. Он утверждает, что задержать могут любого, независимо от обстоятельств.

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"Не спасут ни визы, ни приглашения, ни какие-либо другие гарантии. Арестовать могут любого, особенно если он говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме", — написал Медведев.

В то же время он заявил, что в Европе благосклонно принимают только тех россиян, которые переехали туда, но и это, по его словам, ненадолго.

Медведев также предположил, что для возвращения россиян из-за рубежа Москве, вероятно, придётся привлекать к обмену граждан европейских стран и США.

"Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…", – подытожил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дмитрий Медведев озвучил требования Кремля для завершения войны против Украины. В частности, Москва требует нейтрального и безъядерного статуса Украины, отказа от курса, который называет "националистическим", а также признания Россией Крыма и Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах.

Медведев заявил, что в случае невыполнения этих условий Россия будет пытаться установить контроль над соответствующими территориями военным путем.

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