Сегодня в Абу-Даби откроются двери переговорных залов, где развернется, вероятно, самое сложное дипломатическое представление последних лет. Встреча, изначально задуманная как трехсторонняя – между Вашингтоном, Киевом и москвой, – на наших глазах трансформировалась в квартет.

Видео дня

Европа в буквальном смысле врывается в этот переговорный процесс, используя все доступные политические рычаги, чтобы не оказаться сторонним наблюдателем на похоронах собственной безопасности.

В этой суете европейских эмиссаров есть своя, почти шекспировская, историческая ирония. Вспомним 2016 год. Когда Дональд Трамп впервые готовился войти в Овальный кабинет, лидеры Старого Света – прежде всего в Берлине и Париже – сделали все возможное, чтобы не пустить американцев в "нормандский формат". Тогда европейцы высокомерно давали понять Вашингтону, что Минский процесс – это их суверенная дипломатическая вотчина и они сами способны усмирить агрессора.

Что ж, история – дама мстительная. Сегодня мы наблюдаем классический политический бумеранг. Трамп с присущей ему безапелляционностью фактически бросает в лицо европейским лидерам: "Вы тогда не справились, ваши иллюзии обернулись крупнейшей войной в Европе со времен Гитлера. Теперь за дело берусь я". И, честно говоря, в быстрый успех этих переговоров сегодня верит только сам Трамп. По крайней мере, он громко об этом заявляет.

Но если мы отбросим медийную мишуру и посмотрим на реальные портфели, с которыми делегации садятся за стол в столице ОАЭ, мы увидим не готовность к компромиссу, а жесткое столкновение четырех совершенно разных, взаимоисключающих планов.

РЕКЛАМА

НАЧНЕМ С МОСКВЫ.

Ключевая ошибка многих западных обозревателей – искать в российских требованиях пространство для торга. Российская делегация привозит не позицию для дискуссии, а заведомо невыполнимый ультиматум. Это закрепление оккупации четырех областей плюс Крыма, полная кастрация украинской армии (так называемая демилитаризация), право вето на внутреннюю политику Киева и полное снятие санкций.

Этот пакет – не дипломатия, а классическая информационная спецоперация. Для внутренней аудитории путин создает образ победителя, который диктует условия, чтобы оправдать колоссальные жертвы "глубинного народа". Для внешней – расставляет ловушку для Запада и Глобального Юга, пытаясь переложить вину за продолжение войны на "недоговороспособный Киев".

Главные истории дня

АМЕРИКАНСКАЯ ГРУППА.

Посланцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смотрят на этот конфликт через призму рынка недвижимости. Это жесткий транзакционный подход, цель которого – быстрый, заметный в медиа результат. Их план строится на управляемом давлении. Киеву они будут угрожать замораживанием финансовой и военной помощи, предлагая взамен территориям какие-то гибридные гарантии безопасности от госсекретаря Марко Рубио. На москву же планируют давить угрозой асимметричной эскалации – снятием всех ограничений на удары по рф, параллельно продавая путину иллюзию новой "большой сделки" о разделе сфер влияния в Европе.

РЕКЛАМА

УКРАИНСКИЙ ПЛАН.

Делегация во главе с Рустемом Умеровым едет в Эмираты не в роли покорного просителя. План Киева – это дипломатическое айкидо. Украина не будет обсуждать абсурдный путинский пакет, применив тактику "нарезания салями". Разговор будет переведен в сугубо прагматичное русло: взаимный мораторий на удары по энергетике и свобода судоходства.

Более того, украинцы готовы говорить с администрацией Трампа на понятном ей языке выгоды: доступ к критически важным минералам (литию и титану) и передача трофейных технологий американскому ВПК. А чтобы слова звучали убедительнее, лучшим дипломатическим аргументом станут украинские дроны, которые именно в дни переговоров продолжат методично выжигать российские нефтеперерабатывающие заводы. Сила – единственный язык, который понимают и в кремле, и, будем откровенны, в новой администрации Белого дома.

РЕКЛАМА

И, НАКОНЕЦ, ЕВРОПА.

Тот самый встревоженный хор, который пытается не стать жертвой. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и представители ЕС едут в Абу-Даби с одной фундаментальной целью: не допустить кулуарного пакта между США и рф за спиной континента. Их план – технически интегрироваться в каждую рабочую группу, стать гарантом того, что интересы Брюсселя и Киева не будут проданы ради красивого заголовка в американских утренних газетах.

Сегодняшний день в Абу-Даби не принесет окончательного мира. Это будет лишь первый раунд жесткого столкновения, где иллюзии о быстрых соглашениях разобьются о гранит цивилизационного противостояния.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...