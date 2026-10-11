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Илон Маск наехал на Зеленского, поддерживая Трампа и РФ

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
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icon 1,1 т.
Илон Маск наехал на Зеленского, поддерживая Трампа и РФ
Генеральный директор Tesla Илон Маск и президент США Дональд Трамп. Архивное фото

Американский миллиардер Илон Маск, как и следовало ожидать, встал на сторону президента США Дональда Трампа в его конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению Маска, США имеют право указывать Украине, как именно ей защищаться от российской агрессии.

Продолжая наносить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбу Трампа не бить по главному источнику финансирования российской армии, Украина и Зеленский "зашли слишком далеко". Об этом Маск написал в своем аккаунте в сети X.

Что известно

После недавнего примирения с Трампом Маск вновь начал публично поддерживать американского президента в соцсетях.

В частности, он сделал это на фоне последнего ухудшения отношений между США и Украиной из-за отказа последней не наносить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбу Трампа.

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Маск ретвитнул видео с Трампом, на котором тот в очередной раз обвиняет Украину и, в частности, Зеленского в росте цен на нефть и дизельное топливо в мире.

"Мы сказали Зеленскому: "Ты можешь делать с Россией что угодно, но не трогай нефтеперерабатывающие заводы, потому что это мировая проблема". И что он делает? Идет и наносит удар по дизельному топливу. Лучше бы ему, черт возьми, остановиться", – заявил президент страны, которая в свое время гарантировала безопасность Украины по Будапештскому меморандуму в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

Маск с Трампом в том, что именно самооборона Украины, а не начатая Трампом война с Ираном, является источником всех проблем с энергоносителями, похоже, полностью согласен.

"Зеленский зашел слишком далеко", – написал он.

Илон Маск наехал на Зеленского, поддерживая Трампа и РФ

Скриншот твита

В комментариях Маску напомнили, что Украина защищается и вполне законно наносит удары по нефтяной инфраструктуре РФ, что агрессором является именно Россия, с которой администрация Трампа начала снимать санкции, введенные из-за агрессии, и что "защитить" российскую нефтепереработку может российский диктатор Владимир Путин: как только он выведет свои войска из Украины – на его НПЗ больше не прилетит ни один дрон.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября Трамп похвастался "успешным" разговором с Путиным. Он, мол, договорился с "другом Владимиром" о закупке российского дизельного топлива, в связи с чем Вашингтон начал снимать с Москвы часть санкций, введенных против агрессора.

Зеленский выразил разочарование "нечестными и несправедливыми" действиями США. В ответ на критику украинского президента Трамп публично поблагодарил Путина.

Также президент США заявил, что Украине пора назначить нового лидера. Ведь действующий президент Зеленский якобы "никогда не заключает сделок" и не идет ни на какие компромиссы.

На какие компромиссы пошел его "друг Владимир", развязавший войну против Украины, Трамп не уточнил. Да и о том, не засиделся ли в кресле президента сам Путин, правящий Россией уже четверть века, глава Белого дома, похоже, не задумывается.

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