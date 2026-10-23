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Блог

Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг

Блогер, Рrofessor of Computer Science

Новости политики / Мнения
Time to read5 мин
1,8 т.
Блог |

"Гуманист" из Кремля и "гений" из Белого дома: как Украину пытаются превратить в разменную монету

Дональд Трамп и Владимир Путин
Трамп и Путин

Слава Україні! 

Слава захисникам України та всієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Четверг, 22 октября 2026

• Виткофф-путин в Санкт-Петербурге: "чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом" (В. С. Высоцкий)

• В случае победы демократов на выборах в Палату Представителей Маска ждет вызов в Конгресс для дачи показаний под присягой

* Обсуждать то, что Виткофф сказал самому чудовищному военному преступнику со времен Второй мировой войны, серийному убийце, что тот "очень гуманный", нет смысла. С этим все ясно.

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О чем Виткофф несколько часов говорил с путиным и Дмитриевым в Санкт-Петербурге, можно догадаться по российским сообщениям и по тому, что об этом разговоре сказал сам путин в четверг в своем интервью российскому пропагандистскому рупору.

Их главной темой было "экономическое сотрудничество" между Россией и США.

В реальности это означает, что обсуждали они условия продажи путиным зарубежных активов "лукойла" за $20 миллиардов коррумпированному консорциуму, который будет находиться под контролем Трампа и его семьи с участием Виткоффа и его сына, а также четырех миллиардеров (двух из Катара и одного из ОАЭ, уже финансирующих бизнесы Трампа и его семьи, и одного американца, переводившего деньги в политические фонды Трампа).

Не случайно OFAC (офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США, отвечающий за санкции) выдал позавчера генеральную лицензию, разрешающую финансовые операции, связанные с продажей зарубежных активов "лукойла".

Видимо, эта коррупционная сделка на крови продвигается очень активно.

Еще одним проектом, который они явно обсуждают, является возобновление поставок российского газа в ЕС. При этом скорее всего они также собираются создать коррумпированный "консорциум", который должен по их замыслу управлять "северными потоками" и украинской газотранспортной системой. Согласится ли ЕС снова покупать российский газ, они не спрашивают, видимо, надеясь на победу на выборах во Франции, а затем в Германии ультраправых. Не только надеясь, но и всемерно их поддерживая как из кремля, так и из нынешнего Белого Дома.

В отличие от сделки по "лукойлу" этот "бизнес-проект" пока что в стадии планирования.

Но их планы понятны. Алчный "стабильный гений" из Белого Дома очень хочет загрести как много больше денег от "бизнес-проектов" с кровавым "гуманистом" из кремля.

* Этот "гуманист" в уже упомянутом выше интервью также очень ясно объяснил, о чем он собирается вести трехсторонние "переговоры": "русские и украинцы – один народ", "мы хотим мира", "все цели сво будут достигнуты", "будем вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины, России и для Европы".

Из чего понятно, что никаких реальных переговоров как не было, так и не будет. Что его цель неизменна – уничтожение Украины и украинства как сущности. Что он, вероятно видя, что не может сейчас оккупировать всю Украину, будет добиваться ее капитуляции – сдачи оккупантам Донбасса и выполнения других условий. Он будет ставить условия ограничения численности украинской армии и ее вооружений. Будет ставить условия признания государственного статуса русского языка в Украине и обеспечения деятельности русской церкви. И совершенно понятно, что он видит процесс захвата Украины примерно так же, как процесс захвата гитлером Чехословакии через полгода после сдачи ему Судет. Тогда между сдачей Судет и ликвидацией Чехословакии прошло пять с половиной месяцев.

Он будет снова выставлять условия образца декабря 2021 года – о выводе из Центральной Европы всех войск западных стран НАТО вместе с их вооружениями и вооружениями, которые появилось у армий самих этих стран после их вступления в Альянс. Будет требовать гарантий того, что ни одна бывшая советская республика не вступит ни в НАТО, ни в ЕС.

Из всего этого также очевидно, что все так называемые "переговоры" были и остаются спектаклем для одного зрителя – "стабильного гения" из Белого Дома.

Горячие фазы войн прекращаются не в результате переговоров.

Они прекращаются вместе с собственно войнами в случае капитуляции одной из сторон. Или в случае обоюдного желания прекратить огонь. В последнем случае огонь прекращается на существующей линии фронта, после чего стороны могут вести много лет переговоры о мире (как, например, Израиль и Египет или Израиль и Иордания). Или не вести их. Но не вести и широкомасштабных военных действий (как, например, Израиль и Сирия).

* В США звучат резкие голоса многих законодателей-демократов и не столь резкие, но отчетливые голоса некоторых законодателей-республиканцев, что зависимость США и интересов национальной безопасности США от прихотей одного человека – триллионера Илона Маска, является неприемлемой. Если один человек, частное лицо, может по своему желанию отключить управляемый его компанией, но подчиняющийся правительству США важнейший для интересов национальной безопасности сервис – Starshield, даже и поставив об этом в известность президента, нет никаких гарантий, что он не будет делать то же самое снова в любой момент, по своему собственному желанию, если ему этого захочется.

Целая группа вероятных будущих председателей комитетов Палаты Представителей (в случае победы демократов) собирается проводить расследование деятельности Маска и в этой части, и его роли в создании и в деятельности незаконного департамента эффективности правительства, серьезно нарушившего функционирование большинства агентств федерального правительства, уволившего 250 тысяч его служащих, уничтожившего агентство USAID и ликвидировавшего американскую гуманитарную и экономическую помощь многим десяткам стран – ту мягкую силу, с помощью которой США распространяли свое влияние в мире.

Если Палата Представителей перейдет под контроль демократов, Маск будет вызван для дачи показаний под присягой, и расследование его деятельности будет очень серьезным.

О последних предвыборных раскладах поговорим в обзоре событий конца недели в субботу вечером по американскому времени.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) остался 821 день.

Американские друзья, голосуйте на выборах: по почте, досрочно, в день выборов. Не забудьте, что от ваших голосов зависит судьба США, судьба Украины, и судьба всего мира.

Помните, что повестку дня каждой из палат Конгресса и ее комитетов полностью определяет партия, имеющая в палате большинство.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Игоря Айзенберга
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