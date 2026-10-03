Деньги, контракты, производство и оружие на фронт: Порошенко в Брюсселе призвал углубить оборонное сотрудничество с ЕС

Петр Порошенко встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андриусом Кубилиусом. Как сообщил пятый Президент в соцсетях, на встрече обсудили направления углубления оборонного сотрудничества Украины и Европейского Союза в условиях нового этапа войны.

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Об этом пишет "Европейская Солидарность".

"Российская тактика массированного применения реактивных дронов требует оперативного поиска эффективных и экономически выгодных средств перехвата и противодействия, в частности современных средств обнаружения, РЭБ и решений по борьбе с дронами. Особое внимание уделили новым технологиям, совместным украинско-европейским разработкам и их быстрому масштабированию, в частности за счет полного использования потенциала Дронного альянса Украина – ЕС", – пишет Порошенко.

"Говорили о финансировании украинского оборонного сектора со стороны ЕС и о важности надлежащего и своевременного покрытия расходов на закупки дронов, ракет, боеприпасов и систем ПВО. Мой основной призыв к партнерам заключается в том, что европейские финансовые средства должны как можно быстрее превращаться в военные контракты, контракты – в производство, причем желательно совместное, а производство – в реальные боевые возможности на поле боя", – подчеркивает Петр Порошенко.

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Он также призвал как можно скорее интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в европейскую оборонную архитектуру, ведь это отвечает интересам как Украины, так и безопасности европейского континента.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко встретился с генеральным секретарем Совета Европы. Политики обсудили новый План действий для Украины на 2027–2030 годы