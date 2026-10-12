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"Граждане сами выбирают руководство своих государств": Британия поддержала Зеленского и призвала к более сильным санкциям против России

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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"Граждане сами выбирают руководство своих государств": Британия поддержала Зеленского и призвала к более сильным санкциям против России
Уэс Стритинг выступает с речью на международной віставке Farnborough International Airshow 2026 в Фарнборо (Англия). Источник: John Keeble / Getty Images

Исключительно украинцы могут решать, кто управляет их страной. Агрессором в российско-украинской войне является кремлевский диктатор Владимир Путин, и именно он мог бы положить конец полномасштабному вторжению, но отказывается от мира.

Об этом, как передает The Guardian, в комментарии СМИ заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. После того, как президент США Дональд Трамп призвал к замене Владимира Зеленского, Стритинг поддержал украинского президента.

"Мы не сомневаемся, что агрессором здесь является Путин. Именно он решил начать эту войну. Именно он мог бы завтра положить конец этой войне, но решил этого не делать. Поэтому мы поддерживаем Украину. Мы поддерживаем президента Зеленского", – подчеркнул глава британского МО.

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Он признал, что Трамп столкнулся с внутриполитическим давлением, связанным, в частности, с ценами на топливо, в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Напомним: голосование состоится 3 ноября.

"Давайте будем откровенны: приближаются промежуточные выборы, а стоимость жизни является проблемой. Несомненно, Трамп испытывает то же давление, с которым сталкиваются многие лидеры", – сказал Стритинг. По его словам, американский лидер хотел бы повысить шансы на победу Республиканской партии.

"Я думаю, что это просто политическая реальность, не так ли? Мы, очевидно, предпочли бы более жесткий подход к санкциям", – добавил британский министр.

В то же время он пытается избежать более глубокой публичной конфронтации с Вашингтоном. "Давайте не будем переоценивать влияние решения Трампа о закупке нефти у России и не будем преуменьшать поддержку Украины со стороны США", – осторожно высказался Стритинг.

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп своими заявлениями о необходимости отставки Владимира Зеленского ослабляет Запад, наносит ущерб демократии и "недвусмысленно встает на сторону убийцы". Об этом заявила депутат Европарламента, председатель подкомитета по вопросам безопасности и обороны Мария-Агнес Штрак-Циммерманн. Политик призвала страны ЕС продолжать поддерживать Киев, не рассчитывая на Соединенные Штаты.

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