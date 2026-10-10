Греция и Испания не передают Украине ракеты Patriot, срок действия которых истекает

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаУ украинцев "отбирают" большую часть пенсииУ украинцев "отбирают" большую часть пенсии: кому оставят лишь 25% выплатыТрамп похвастался "успешным" разговором с Путиным: о чем он договорился с диктатором РФТрамп похвастался "успешным" разговором с Путиным: о чем он договорился с диктатором РФВраг дважды ударил по складам логистической компании на Днепропетровщине: подробностиВраг дважды ударил по складам логистической компании на Днепропетровщине: подробностиВ Ровенской области завербованная 14-летняя школьница задушила инструктора учебного центра ВСУВ Ровенской области завербованная 14-летняя школьница задушила инструктора учебного центра ВСУ"Подарки Путину не сработают на мир": Зеленский назвал разрешение РФ продавать нефть "инвестицией в войну""Подарки Путину не сработают на мир": Зеленский назвал разрешение РФ продавать нефть "инвестицией в войну""Защититься от террора можно только вместе": Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США санкции Грэма и ракеты для ПВО"Защититься от террора можно только вместе": Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США санкции Грэма и ракеты для ПВОВ Кировоградской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку, она родила ребёнка: как наказали преступникаВ Кировоградской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку, она родила ребёнка: как наказали преступникаУкраинцев "готовят" к новому курсуБанки "готовятся" продавать доллары по новому курсу: что будет с валютой в ближайшие дниУкраинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дниПрогноз по бензину сбывается: что делают с ценами на украинских АЗС

Греция и Испания не передают Украине ракеты Patriot, срок действия которых истекает

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 114
Patriot для Украины
ЗРК Patriot. Источник: Getty Images

У Греции и Испании имеются запасы ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, срок годности которых вскоре истекает. Несмотря на потребность Украины в дополнительных боеприпасах для защиты от российских атак, эти страны пока не согласились передать такие ракеты Киеву.

О ситуации пишет британское издание The Telegraph. По его информации, представители НАТО и Европейского Союза пытались убедить Афины и Мадрид передать Украине ракеты Patriot PAC-2, срок хранения которых подходит к концу. Дипломаты ищут способ помочь странам принять соответствующее решение.

Потребность в ракетах

Украинские власти предупреждают об угрозе новой масштабной российской кампании против энергетической инфраструктуры. По оценкам украинской стороны, Россия может применить до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб для нанесения ударов по электрическим подстанциям, гидроэлектростанций, тепловых электростанций и объектов инфраструктуры трёх действующих украинских атомных электростанций.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 20,0 т.
Drone Deal и перехватчики баллистических ракет: Зеленский рассказал, какие важные темы он обсудил с министром обороны Эстонии
icon 20,0 т.
Drone Deal и перехватчики баллистических ракет: Зеленский рассказал, какие важные темы он обсудил с министром обороны Эстонии
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 3,8 т.
"Иначе никак": Медведев пригрозил брать в заложники граждан Запада для пополнения "обменного фонда"
icon 3,8 т.
"Иначе никак": Медведев пригрозил брать в заложники граждан Запада для пополнения "обменного фонда"
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 3,8 т.
Россия требует от США отмены санкций в качестве условия энергетического перемирия с Украиной – СМИ
icon 3,8 т.
Россия требует от США отмены санкций в качестве условия энергетического перемирия с Украиной – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал партнеров увеличить поставки ракет-перехватчиков для американских систем Patriot. По его словам, для противодействия российским атакам зимой Украине потребуется от 300 до 360 таких ракет.

Греция, по имеющимся оценкам, располагает как минимум 200 ракетами Patriot PAC-2, срок хранения которых подходит к концу. Он составляет 23 года. Сколько таких перехватчиков осталось в Испании, неизвестно. В то же время в прошлом месяце министр иностранных дел страны объявил о намерении передать Украине пять ракет.

Что говорят дипломаты

Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас подняла вопрос о передаче ракет во время переговоров в Ирландии в прошлом месяце. Она подчеркнула, что у некоторых стран есть перехватчики, срок годности которых вскоре истечет, поэтому их стоит передать Украине.

Один из дипломатических собеседников The Telegraph пояснил, что партнеры пытаются выяснить, как помочь Греции и Испании принять соответствующее решение. По его словам, было бы логично передать Украине по крайней мере те ракеты, срок годности которых подходит к концу.

В то же время ракеты по истечении этого срока не обязательно становятся непригодными к использованию. Эксперт по ракетному вооружению Университета Осло Фабиан Гоффман пояснил, что по истечении гарантированного производителем срока их необходимо повторно сертифицировать. В ходе этой процедуры заменяют компоненты, срок годности которых истек, в частности батареи и ракетные двигатели, а также проверяют работоспособность других систем.

Дефицит перехватчиков

По данным The Telegraph, Украина получает 95% ракет для Patriot в рамках программы под руководством НАТО, в рамках которой европейские страны финансируют закупку перехватчиков непосредственно у США.

Однако война в Иране вызвала глобальный дефицит этих боеприпасов. По некоторым оценкам, в первые дни конфликта, начавшегося в феврале, США и их союзники использовали не менее 800 ракет Patriot. Для сравнения: украинские чиновники тогда заявляли, что за четыре года полномасштабной войны Украина получила лишь 600 таких перехватчиков.

На фоне сокращения запасов Воздушные силы Украины ранее в этом году прекратили ежедневно публиковать показатели перехвата баллистических ракет.

По информации, на которую ссылается The New York Times, запасы ракет Patriot в США могли сократиться до менее чем 1700 единиц. Это вызывает вопросы относительно готовности Пентагона пополнять украинские запасы, пока американские войска задействованы в боевых действиях против Ирана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина научилась сбивать российские баллистические ракеты без Patriot. В издании WSJ раскрыли, как это удалось.

Похожие темы
PatriotПВОГрецияИспанияПомощь ВСУНАТОЕвропейский Союз (ЕС)Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться