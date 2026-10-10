Греция и Испания не передают Украине ракеты Patriot, срок действия которых истекает

У Греции и Испании имеются запасы ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, срок годности которых вскоре истекает. Несмотря на потребность Украины в дополнительных боеприпасах для защиты от российских атак, эти страны пока не согласились передать такие ракеты Киеву.

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О ситуации пишет британское издание The Telegraph. По его информации, представители НАТО и Европейского Союза пытались убедить Афины и Мадрид передать Украине ракеты Patriot PAC-2, срок хранения которых подходит к концу. Дипломаты ищут способ помочь странам принять соответствующее решение.

Потребность в ракетах

Украинские власти предупреждают об угрозе новой масштабной российской кампании против энергетической инфраструктуры. По оценкам украинской стороны, Россия может применить до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб для нанесения ударов по электрическим подстанциям, гидроэлектростанций, тепловых электростанций и объектов инфраструктуры трёх действующих украинских атомных электростанций.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал партнеров увеличить поставки ракет-перехватчиков для американских систем Patriot. По его словам, для противодействия российским атакам зимой Украине потребуется от 300 до 360 таких ракет.

Греция, по имеющимся оценкам, располагает как минимум 200 ракетами Patriot PAC-2, срок хранения которых подходит к концу. Он составляет 23 года. Сколько таких перехватчиков осталось в Испании, неизвестно. В то же время в прошлом месяце министр иностранных дел страны объявил о намерении передать Украине пять ракет.

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Что говорят дипломаты

Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас подняла вопрос о передаче ракет во время переговоров в Ирландии в прошлом месяце. Она подчеркнула, что у некоторых стран есть перехватчики, срок годности которых вскоре истечет, поэтому их стоит передать Украине.

Один из дипломатических собеседников The Telegraph пояснил, что партнеры пытаются выяснить, как помочь Греции и Испании принять соответствующее решение. По его словам, было бы логично передать Украине по крайней мере те ракеты, срок годности которых подходит к концу.

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В то же время ракеты по истечении этого срока не обязательно становятся непригодными к использованию. Эксперт по ракетному вооружению Университета Осло Фабиан Гоффман пояснил, что по истечении гарантированного производителем срока их необходимо повторно сертифицировать. В ходе этой процедуры заменяют компоненты, срок годности которых истек, в частности батареи и ракетные двигатели, а также проверяют работоспособность других систем.

Дефицит перехватчиков

По данным The Telegraph, Украина получает 95% ракет для Patriot в рамках программы под руководством НАТО, в рамках которой европейские страны финансируют закупку перехватчиков непосредственно у США.

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Однако война в Иране вызвала глобальный дефицит этих боеприпасов. По некоторым оценкам, в первые дни конфликта, начавшегося в феврале, США и их союзники использовали не менее 800 ракет Patriot. Для сравнения: украинские чиновники тогда заявляли, что за четыре года полномасштабной войны Украина получила лишь 600 таких перехватчиков.

На фоне сокращения запасов Воздушные силы Украины ранее в этом году прекратили ежедневно публиковать показатели перехвата баллистических ракет.

По информации, на которую ссылается The New York Times, запасы ракет Patriot в США могли сократиться до менее чем 1700 единиц. Это вызывает вопросы относительно готовности Пентагона пополнять украинские запасы, пока американские войска задействованы в боевых действиях против Ирана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина научилась сбивать российские баллистические ракеты без Patriot. В издании WSJ раскрыли, как это удалось.