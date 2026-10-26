''Говорить о результате нужно не до, а после'': Зеленский предположил, почему Путин захотел переговоров с Украиной

То, что кремлевский диктатор Владимир Путин предварительно согласился на возобновление мирных переговоров с Украиной, еще не означает, что реальная дипломатия состоится. Президент Владимир Зеленский не исключает, что Москва и Вашингтон обсуждали некоторые темы, о которых Киеву неизвестно.

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Об этом он заявил в интервью ТСН и телемарафону "Єдині новини", опубликованном 25 октября. Интервьюер Алла Мазур спросила, что, по мнению президента, могло повлиять на изменение позиции России касательно трехсторонних переговоров.

"Ну давайте посмотрим, чтобы это произошло, во-первых, да? Будем с вами прагматичными. Говорить о результате нужно не до, а после соответствующей встречи. Что там сейчас произойдет, какие могут быть эскалационные события на Ближнем Востоке, будет ли эта встреча в Абу-Даби или, может, она будет в Европе – посмотрим", – ответил Зеленский.

Сейчас он не знает, почему именно Кремль изменил публичную позицию. "Что повлияло?.. Не могу сказать. Может, есть какие-то договоренности между Америкой и Россией, о которых мне неизвестно", – заявил глава государства.

Он намекнул на риск дальнейшего ослабления давления на Кремль со стороны Белого дома. Президент предостерег представителей Соединенных Штатов от поспешных шагов, в частности от снятия еще большего количества санкций.

"Я хотел бы сказать американцам, что не хочу, чтобы на встречу трех лидеров, когда это произойдет (без сомнения, это должно состояться), мы пришли, сняв все санкции с Российской Федерации. Это важный момент. Санкции вводились за агрессию, а не за возможность поболтать", – подчеркнул Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсудил вопрос потенциального ослабления санкций с американской делегацией и объяснил, почему считает этот преждевременный шаг рискованным.