"Готовимся к трехстороннему формату": Зеленский провел полуторачасовой разговор с Уиткоффом и Кушнером

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
"Выдавали себя за медиков": СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Фото"Выдавали себя за медиков": СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Фото"Россия никому никогда не угрожала и не угрожает": Путин сделал циничное заявление в присутствии иностранцев. Видео"Россия никому никогда не угрожала и не угрожает": Путин сделал циничное заявление в присутствии иностранцев. ВидеоИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесВ Украине закрываются сразу несколько крупных бизнесов.Sinsay, METRO и "Книгарня Є" закрывают магазины: какие известные сети покинули украинские города осеньюИллюстрация - заправка автоУкраинские АЗС обновили цены на бензин: сколько теперь стоит литр топливаУроженец Украины Евгений Виндман переизбрался в Палату представителей США: что о нем известноУроженец Украины Евгений Виндман переизбрался в Палату представителей США: что о нем известноВ Украине раскрыт мошеннический колл-центрПолиция и СБУ "крышевали" кол-центры и наркокартели в Украине: журналист назвал имена"Нужно держаться от него как можно дальше": республиканцы обвинили Трампа в поражении"Нужно держаться от него как можно дальше": республиканцы обвинили Трампа в поражении"Нужно быть бдительными": в ГПСУ рассказали, когда в последний раз фиксировали работу ретрансляторов в Беларуси"Нужно быть бдительными": в ГПСУ рассказали, когда в последний раз фиксировали работу ретрансляторов в БеларусиИллюстрация - аренда жильяРиелторов в Украине ждут жесткие изменения: за что запретят брать деньги и кого лишат права работать
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Готовимся к трехстороннему формату": Зеленский провел полуторачасовой разговор с Уиткоффом и Кушнером

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
234
"Готовимся к трехстороннему формату": Зеленский провел полуторачасовой разговор с Уиткоффом и Кушнером
Этой фотографией президент проиллюстрировал свое сообщение. Источник: иллюстративное фото Zelenskiy/Official (Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в испанском Мадриде, анонсировал "встречу в ближайшие дни" с американскими переговорщиками. Вечером 4 ноября он сообщил, что разговор со спецпосланником американского президента и его зятем Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером соответственно, уже состоялся.

По словам главы государства, в общей сложности телефонный разговор длился почти два часа. Во время встречи обсуждались переговоры между Украиной, США и Россией, которые уже вскоре должны начаться в Абу-Даби.

Что сказал президент

"Полтора часа сейчас очень подробно говорили со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Готовимся к трехстороннему формату на уровне команд между Украиной, Соединенными Штатами и Россией – уже меньше чем через неделю", – довольно лаконично сообщил Владимир Зеленский о встрече с Уиткоффом и Кушнером.

Читайте также
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
20,2 т.
Демократ Оссофф, обвинивший окружение Трампа в обогащении на российских энергоносителях, победил в Джорджии: что он говорил об Украине
20,2 т.
Демократ Оссофф, обвинивший окружение Трампа в обогащении на российских энергоносителях, победил в Джорджии: что он говорил об Украине
Анна ЯкубецАнна Якубец
14,2 т.
"У нас есть сильный контракт на закупку ракет PAC-2": Зеленский провел встречу с Писториусом и рассказал о договоренностях
14,2 т.
"У нас есть сильный контракт на закупку ракет PAC-2": Зеленский провел встречу с Писториусом и рассказал о договоренностях
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
14,5 т.
Трамп проиграл обе палаты. У него на столе есть три опции
14,5 т.
Трамп проиграл обе палаты. У него на столе есть три опции

Отдельно глава государства отметил, что сегодня состоялась "также содержательная встреча" в Брюсселе украинской переговорной команды (ее, напомним, возглавляет глава ОП Кирилл Буданов), с американскими и соответствующими представителями ЕС, Франции, Британии, Германии, НАТО, Всемирного банка и "глобального бизнес-сообщества".

Это предварительные переговоры, одни из них запланированы и на завтра. По словам президента Украины, эти европейские встречи – "по гарантиям безопасности Украины", – то есть также касаются будущей трехсторонней встречи.

"Темп переговоров должен быть максимально интенсивным, чтобы как можно скорее закончить эту войну. Украина готова к необходимым шагам, наши предложения четкие, и мы передали свои предложения американской стороне. Миру нет альтернативы, а гарантии послевоенной безопасности должны быть действительно железобетонными – работаем ради этого", – добавил Владимир Зеленский.

Переговорный трек

Первый этап трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ может состояться в Абу-Даби уже в период с 6 по 10 ноября. И хотя пока речь идет о встрече "на техническом уровне", окончательные дата и место переговоров еще не определены, ранее сообщал Владимир Зеленский.

В Кремле также назвали возможное место и сроки проведения трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, встречу можно провести в Абу-Даби в первой половине ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не демонстрирует готовности к установлению мира в Украине. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен скептически оценила переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с российским диктатором Владимиром Путиным.

Похожие темы
Переговоры США и РоссииПереговоры Украины и СШАПереговоры России и УкраиныИспанияМадридУкраинаСШАЕвропейский Союз (ЕС)Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийДжаред КушнерДжаред КушнерСтив УиткоффСтив Уиткофф
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!