"Готовимся к трехстороннему формату": Зеленский провел полуторачасовой разговор с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в испанском Мадриде, анонсировал "встречу в ближайшие дни" с американскими переговорщиками. Вечером 4 ноября он сообщил, что разговор со спецпосланником американского президента и его зятем Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером соответственно, уже состоялся.

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По словам главы государства, в общей сложности телефонный разговор длился почти два часа. Во время встречи обсуждались переговоры между Украиной, США и Россией, которые уже вскоре должны начаться в Абу-Даби.

Что сказал президент

"Полтора часа сейчас очень подробно говорили со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Готовимся к трехстороннему формату на уровне команд между Украиной, Соединенными Штатами и Россией – уже меньше чем через неделю", – довольно лаконично сообщил Владимир Зеленский о встрече с Уиткоффом и Кушнером.

Отдельно глава государства отметил, что сегодня состоялась "также содержательная встреча" в Брюсселе украинской переговорной команды (ее, напомним, возглавляет глава ОП Кирилл Буданов), с американскими и соответствующими представителями ЕС, Франции, Британии, Германии, НАТО, Всемирного банка и "глобального бизнес-сообщества".

Это предварительные переговоры, одни из них запланированы и на завтра. По словам президента Украины, эти европейские встречи – "по гарантиям безопасности Украины", – то есть также касаются будущей трехсторонней встречи.

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"Темп переговоров должен быть максимально интенсивным, чтобы как можно скорее закончить эту войну. Украина готова к необходимым шагам, наши предложения четкие, и мы передали свои предложения американской стороне. Миру нет альтернативы, а гарантии послевоенной безопасности должны быть действительно железобетонными – работаем ради этого", – добавил Владимир Зеленский.

Переговорный трек

Первый этап трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ может состояться в Абу-Даби уже в период с 6 по 10 ноября. И хотя пока речь идет о встрече "на техническом уровне", окончательные дата и место переговоров еще не определены, ранее сообщал Владимир Зеленский.

Главные истории дня

В Кремле также назвали возможное место и сроки проведения трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, встречу можно провести в Абу-Даби в первой половине ноября.

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