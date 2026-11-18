Новый саммит Коалиции желающих состоится 19 ноября в Берлине (Германия), и в тот же день украинская команда проведет ряд двусторонних встреч. Киев рассчитывает на новую военную и энергетическую помощь от партнеров.

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Об этом в обращении к гражданам сообщил президент Владимир Зеленский. Соответствующее видео опубликовала в YouTube пресс-служба ОП Украины.

Встреча с американскими переговорщиками

Глава государства назвал предстоящий саммит важным и заверил: "Мы делаем все вместе с партнерами, чтобы наша Коалиция была действенной".

"Готовим новые пакеты поддержки для Украины – прежде всего для нашей обороны, для нашей энергетики. Будут и двусторонние встречи, которые должны дать больше Украине и нашей дипломатии", – заявил он.

В частности, запланированы переговоры с представителями президента США Дональда Трампа. Также состоятся разговоры с европейцами о следующих шагах в переговорах с РФ. "Украина четко фиксирует свое стремление к миру, мы всегда работаем конструктивно", – подчеркнул Зеленский.

В Берлине американская команда должна проинформировать о переговорах Трампа, который находится в Китае на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и 19 ноября будет говорить с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

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"И мы будем слышать информацию из Китая и от других стран, и от других лидеров – наших партнеров", – добавил президент.

"У нас с европейцами четкая общая позиция: вопрос Украины должен решаться при участии Украины, вопрос Европы должен решаться при участии Европы. Только такой подход и будет. Я благодарю всех, кто помогает и продвигает сильную повестку дня для окончания этой войны", – заявил Зеленский.

Приоритеты Украины

Первым пунктом глава государства назвал противовоздушную оборону. "Вчера на "Рамштайне", завтра в Коалиции желающих – это тема номер один. Совершенно очевидный приоритет", – сказал Зеленский.

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"Второе – есть прогресс в вопросе F-16. Украине нужно больше самолетов, мы готовим соответствующую совместную работу с партнерами. Решения будут. Нашей авиации станет больше", – анонсировал он.

Третий пункт – финансы (как на производство оружия, так и на устойчивость нашего бюджета). В этом контексте есть значимый шаг Еврокомиссии: подготовлен путь, чтобы предоставить Киеву дополнительно 45 миллиардов евро в следующем году. Президент поблагодарил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен "за выполнение именно того, о чем мы договаривались".

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"Очень рассчитываем на поддержку всех необходимых европейских лидеров – как в Евросоюзе, так и других стран Европы, которые могут поддержать закрытие дефицита финансов.

Каждое решение, которое добавляет Украине возможностей, все шаги по увеличению поддержки Украины – это абсолютно четкие сигналы России о том, что войну нужно заканчивать и что войной Россия никаких целей не достигнет", – подытожил Зеленский.

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