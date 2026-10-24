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"Горите в аду": Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink и набросился на "разжигателей войны"

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read3 мин
1,1 т.
"Горите в аду": Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink и набросился на "разжигателей войны"
Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск ответил на упреки, которые получил за ограничение работы Starlink в Украине. Он утверждает, что использование этой гражданской коммерческой услуги для "ударов дронов с целью убийства людей" никогда не разрешалось и не должно разрешаться.

Таким образом гендиректор SpaceX обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. По его словам, эту лазейку устранили на прошлой неделе. Об этом Маск написал в соцсети Х в субботу, 24 октября.

"Starshield – это другая система, которая находится под контролем правительства США. Что они решат делать – их дело", – добавил он.

Маск отметил, что Starlink остается критически важным для обороны Украины, поскольку это единственная система, которую невозможно заглушить или вывести из строя – по крайней мере, пока. Он заявил, что если бы Starlink отключили, украинская линия фронта "мгновенно бы рухнула".

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"Это НЕ угроза, а просто констатация факта. Starlink также сыграл решающую роль в предотвращении захвата Украины Россией в начале войны, поскольку все остальные средства связи были уничтожены или подавлены Россией. SpaceX сделала для защиты Украины гораздо больше, чем любая другая частная компания на Земле", – написал миллиардер.

Он также ответил своим критикам в сети, пожелав им "сгореть в аду".

"Я испытываю лишь ГЛУБОКОЕ ПРЕЗРЕНИЕ к лицемерным разжигателям войны, которые подталкивают к бесконечной резне и не предлагают никакого реалистичного решения конфликта. Горите в аду. Конец истории", – так Маск завершил свой пост.

''Горите в аду'': Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink и набросился на ''разжигателей войны''

Скриншот поста Илона Маска в Х

Ответ Украины

Украинский активист, бывший советник министра обороны Сергей Стерненко подчеркнул, что Украина не нарушала правил использования Starlink, ведь после создания белых списков в феврале терминалы нужно было подключать к системе Starshield, чтобы пользоваться ими во время движения.

А советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов добавил, что Украина физически не может использовать коммерческий Starlink для дипстрайков и мидлстрайков.

Как отреагировали в комментариях

Пользователи Х указали Маску на то, что своими действиями по ограничению работы Starlink он никак не помог ни Украине, ни приближению мира. Выиграла от этого только страна-агрессор Россия, а в украинских городах гибли люди из-за невозможности сбивать российские дроны.

"Мы хотим остановить эту войну, но чтобы действительно ее остановить, нужна сила. Ведь преступники и головорезы, фактически террористы, которыми являются российские политики, понимают только язык силы! Если мы отступим, это просто убьет нас всех", – писали ему в комментариях.

''Горите в аду'': Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink и набросился на ''разжигателей войны''

Скриншот комментария в Х

''Горите в аду'': Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink и набросился на ''разжигателей войны''

Скриншот комментария в Х

''Горите в аду'': Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink и набросился на ''разжигателей войны''

Скриншот комментария в Х

''Горите в аду'': Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink и набросился на ''разжигателей войны''

Скриншот комментария в Х

''Горите в аду'': Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink и набросился на ''разжигателей войны''

Скриншот комментария в Х

''Горите в аду'': Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink и набросился на ''разжигателей войны''

Скриншот комментария в Х

''Горите в аду'': Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink и набросился на ''разжигателей войны''

Скриншот комментария в Х

Отметим, что днем ранее Илон Маск вновь отличился скандальным заявлением, касающимся Украины. Он обвинил украинскую верхушку в обогащении за счет поддержки США, а некоторых американских политиков – в использовании помощи Украине для финансирования своих кампаний. Маск заявил, что в Украине якобы наблюдается колоссальное расхождение в мотивации между элитой и народом.

В комментариях к этому посту пользователи напомнили миллиардеру, что США значительно сократили объемы военной и финансовой поддержки Украины, а также свернули ряд специальных программ. Кроме того, они указали на последствия ограничения скорости для терминалов спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield.

Некоторые комментаторы довольно резко высказались в адрес Маска, пожелав ему в конце концов понести ответственность за свои слова и действия в отношении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 24 октября ограничения на работу Starlink в Украине были сняты. Терминалы начали работать на скорости более 161 км/ч.

Это подтвердили в Министерстве обороны Украины. А министр обороны Евгений Хмара в комментарии журналистам заявил, что терминалы обеспечивают стабильную связь на скорости более 400 км/ч.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине восстановили скорость работы Starlink и Starshield до уровня, который был до введения ограничений. Связь снова работает на достаточной скорости, что важно для фронтовой логистики и защиты от реактивных дронов.

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