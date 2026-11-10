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Ярослав Железняк
Ярослав Железняк

Народный депутат Украины

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Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
354
Блог |

Главные вопросы по обыскам с крокодилами: кто конкретно подписал эти контракты?

Главные вопросы по обыскам с крокодилами: кто конкретно подписал эти контракты?
Обыски по делу о хищении средств, выделенных на защиту энергообъектов в Киевской области. Источник: Нацполиция

Если откровенно, то все эти обыски с крокодилами или крокодилов выглядят очень странно.

Не хватает важных частей:

Далее текст на языке оригинала.

– хто конкретно з боку держави підписав ці контракти?

– хто приймав рішення про сплату грошей за них?

– як був організований підбір підрядника?

– хто мав перевірити якість?

– скільки ще таких невиконаних підрядів по "Планам стійкості"?

Ну і головне, а що далі? Звільнення/ зміна процедури/ хоч якась прозорість у кошторисах та тендерах?

Тому що у крокодила світло, напевно, буде і під час відключень….а у людей, які через дії ось цих неназваних чиновників разом з власником крокодила, ні

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Можливо, я щось пропустив у цій дискусії, але конкретних відповідей на ці логічні запитання не бачив.

P.S. Ще раз повторю свою думку. Зараз одним з головних джерел корупції стали:

– непрозорі військові закупівлі

– "плани стійкості"

– нелегальні ринки.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Ярослава Железняка
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