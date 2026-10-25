''Главное – разблокировать людей'': Зеленский рассказал о подготовке гуманитарной операции в Олешках

В оккупированные Олешки на Херсонщине во время локального перемирия должны прибыть три гуманитарные миссии. Речь идет о представителях Украины, государства-агрессора России, а также Соединенных Штатов Америки.

Видео дня

Режим тишины должен начаться во вторник, 27 октября, и продлиться несколько суток. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью ТСН и телемарафону "Єдині новини".

"Американская сторона предложила режим тишины в районе Олешек с 27 октября. Потому что это не может быть один день. Это будет несколько дней. Туда должны прибыть гуманитарные миссии: американцы, мы, руские. Ну понятно, что руские там на месте есть.

Они должны разминировать дороги, мы должны это увидеть и там поработать над всем этим. И там, я думаю – по крайней мере, омбудсмен получил от меня соответствующие задания, и мы поговорили и со Службой безопасности, и с военными, – нам нужно, чтобы нам дали сигнал, какая может быть эвакуация", – сообщил глава государства.

Он подтвердил, что российские оккупанты могут разминировать пути для эвакуации только в сторону ВОТ, чтобы людям было сложно попасть на свободную территорию Украины. Как сказал президент, "безусловно, Россия будет делать все" для этого.

РЕКЛАМА

"Они же не пойдут на то, чтобы просто отпустить людей. И часть людей тем или иным способом будет эвакуирована в ту часть Украины, которую мы контролируем. Главное – разблокировать людей, чтобы они жили. Желательно, чтобы они смогли достичь своей цели и эвакуироваться сюда, к нам, в Украину, которая им все даст и поддержит", – подчеркнул Зеленский.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA:

– Режим прекращения огня в Олешках должен начать действовать ночью во вторник, 27 октября, с 3:00 по киевскому времени (4:00 по московскому). Во время локального перемирия жители города получат гуманитарную помощь, а также смогут эвакуироваться.

– Соответствующее соглашение стало результатом длительных переговоров делегаций обоих государств под координацией первой леди США Мелании Трамп. "Тишина" будет действовать не только непосредственно в районе Олешек, но и на всех прилегающих территориях, через которые пролягут логистические маршруты гуманитарной операции.

– Британское издание Sky News показало на видео, как выглядят разрушенные Олешки с высоты. Жители оккупированного россиянами населенного пункта находятся в ужасных условиях и вынуждены есть траву, чтобы выжить.