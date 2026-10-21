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Ярослав Железняк
Ярослав Железняк

Народный депутат Украины

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
69
Блог |

Главе НБУ готовят подозрение: Пышный должен написать заявление об отставке

Глава НБУ Андрей Пышный. Иллюстративное фото
Глава НБУ Андрей Пышный. Иллюстративное фото. Источник: НБУ

То, что главе НБУ в скором времени объявят о подозрении, ни для кого не секрет. Как минимум были два случая, когда это активно обсуждалось (если вы следили за работой нашей ВСК, то догадались).

Далее текст на языке оригинала.

Але НацБанк це дуже важлива інституція. Де процедура звільнення зараз прописана так, щоб мінімізувати будь-який політичний вплив та тиск. Тож правильно зараз буде побачити заяву про власну відставку від Голови НБУ Андрія Пишного. В такому випадку Рада її зможе вже у наступний понеділок 26 жовтня (проголосувати – Ред.). Виконувати обов'язки перший заступник НБУ Сергій Ніколайчук. Він же є наймовірнішим кандидатом на постійну посаду.

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Источник:Фейсбук Ярослава Железняка
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