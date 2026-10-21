"Глубоко обеспокоены": в Еврокомиссии призвали Starlink срочно полностью возобновить работу для Украины

Европейская комиссия требует, чтобы компания SpaceX срочно и в полном объеме возобновила работу спутниковой связи Starlink на территории Украины. В Брюсселе подчеркнули критическую важность сервиса как для украинских военных, так и для гражданских потребностей.

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Также европецы рассказали, что решение замедлить Starlink "вызывают глубокую обеспокоенность". С соответствующим заявлением на брифинге в Брюсселе выступил представитель Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Тома Ренье, передает "Радио Свобода".

Угроза для обороны и защиты гражданских

В Еврокомиссии подчеркнули, что стабильная спутниковая связь прямо влияет на способность Украины защищаться от агрессии и обеспечивать безопасность населения.

"Последние сообщения о том, что Starlink замедлил свои услуги в Украине, вызывают глубокую обеспокоенность и не отвечают тому, как компания ранее оказывала эти услуги. SpaceX должен срочно полностью восстановить услуги для Украины", – заявил Ренье.

Представитель ЕС добавил, что Starlink необходим Украине для поддержания непрерывной коммуникации между военными подразделениями, управления защитными беспилотниками на фронте, а также обеспечения связи для защиты гражданского населения.

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Напомним, американский предприниматель Илон Маск якобы по собственной инициативе распорядился урезать возможности военного пакета спутниковой связи Starshield, предоставляемого Украине. При этом его действия могли не согласовываться заранее с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Сенате США требуют проверить действия Министерства обороны США и его главы Пита Хэгсета из-за проблем с системами спутниковой связи Starlink. В частности, речь идет об ограничениях систем Starshield, с которыми столкнулись украинские военные.

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