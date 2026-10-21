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"Глубоко обеспокоены": в Еврокомиссии призвали Starlink срочно полностью возобновить работу для Украины

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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"Глубоко обеспокоены": в Еврокомиссии призвали Starlink срочно полностью возобновить работу для Украины
Starlink. Иллюстративное фото

Европейская комиссия требует, чтобы компания SpaceX срочно и в полном объеме возобновила работу спутниковой связи Starlink на территории Украины. В Брюсселе подчеркнули критическую важность сервиса как для украинских военных, так и для гражданских потребностей.

Также европецы рассказали, что решение замедлить Starlink "вызывают глубокую обеспокоенность". С соответствующим заявлением на брифинге в Брюсселе выступил представитель Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Тома Ренье, передает "Радио Свобода".

Угроза для обороны и защиты гражданских

В Еврокомиссии подчеркнули, что стабильная спутниковая связь прямо влияет на способность Украины защищаться от агрессии и обеспечивать безопасность населения.

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"Последние сообщения о том, что Starlink замедлил свои услуги в Украине, вызывают глубокую обеспокоенность и не отвечают тому, как компания ранее оказывала эти услуги. SpaceX должен срочно полностью восстановить услуги для Украины", – заявил Ренье.

Представитель ЕС добавил, что Starlink необходим Украине для поддержания непрерывной коммуникации между военными подразделениями, управления защитными беспилотниками на фронте, а также обеспечения связи для защиты гражданского населения.

Напомним, американский предприниматель Илон Маск якобы по собственной инициативе распорядился урезать возможности военного пакета спутниковой связи Starshield, предоставляемого Украине. При этом его действия могли не согласовываться заранее с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Сенате США требуют проверить действия Министерства обороны США и его главы Пита Хэгсета из-за проблем с системами спутниковой связи Starlink. В частности, речь идет об ограничениях систем Starshield, с которыми столкнулись украинские военные.

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