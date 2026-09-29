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Глава ЦРУ летал в Москву, чтобы предупредить РФ о неизбежном крахе по образцу СССР в случае продолжения войны — FAZ

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read3 мин
icon 23,6 т.
Глава ЦРУ летал в Москву, чтобы предупредить РФ о неизбежном крахе по образцу СССР в случае продолжения войны — FAZ
Ретклифф показал Путину прогноз экономического краха России по образцу СССР

Глава ЦРУ Джон Ретклифф во время поездки в Москву в конце августа передал российскому руководству оценку американских спецслужб относительно войны против Украины. Американская разведка считает, что если РФ продолжит войну против Украины,её экономика в конечном итоге не выдержит. В результате Россия проиграет, и её ждёт такой же крах, какой потерпел Советский Союз.

Об этом пишет FAZ. Издание ссылается на информацию высокопоставленного дипломата, знакомого с брифингами ЦРУ для западных партнерских спецслужб после поездки Ретклиффа.

Что Ретклифф передал Москве

После визита Ретклиффа появлялись различные версии относительно цели его поездки. В частности, предполагали, что глава ЦРУ мог предупредить российское руководство об опасности распространения войны на страны НАТО и призвать Москву не испытывать готовность Альянса реагировать на такие действия. Также была версия, что президент США Дональд Трамп решил более активно вовлечь самого главу ЦРУ в переговоры по Украине после того, как его специальный представитель Стив Виткофф и зять Джаред Кушнер не смогли достичь желаемого результата.

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Однако, по словам источника FAZ, истинная цель была иной. Ретклифф на самом деле привез в Москву оценку американских спецслужб относительно перспектив России в войне против Украины.

Американская разведка считает, что военная ситуация постепенно приближается к патовой. Россия не может добиться решающего результата на фронте, в то время как Украина продолжает наносить удары по целям в глубоком тылу РФ.

Однако основной проблемой для Москвы становится экономика. По оценке, которую Ретклифф передал Кремлю, российская экономика в конечном итоге не выдержит нагрузки от войны и потерпит крах по сценарию, подобному тому, который пережил Советский Союз в конце холодной войны.

Наряду с этим Москва якобы получила еще один сигнал: американская политика в отношении Украины формируется с учетом этой оценки. Поэтому Кремлю не стоит рассчитывать на то, что Трамп в какой-то момент откажется от поддержки Киева.

Требование США к России, по данным FAZ, сводилось к одному — сесть за стол переговоров.

В Кремле могут рассчитывать на зимнее наступление

Эта статья в FAZ появилась после встречи министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Их беседа длилась около 20 минут. Во время встречи Вадефуль призвал Москву "отказаться от опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО".

Немецкий министр также заявил, что возвращение к конструктивным отношениям с Россией возможно только при условии прекращения войны против Украины.

В то же время среди немецких дипломатов существуют серьезные сомнения в том, что Путин приедет на саммит "Группы двадцати" в Майами в декабре. FAZ отмечает, что в Кремле могут рассчитывать на определенные военные успехи этой зимой. В таком случае Москва попытается использовать их для укрепления собственной позиции за столом переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, после визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву российские войска активизировали ракетные и дронные атаки на Украину. Их целями являются гражданская инфраструктура, в частности объекты энерго- и водоснабжения, супермаркеты и продовольственные склады.

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