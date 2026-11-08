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Глава МИД Италии заявил об угрозах из-за поддержки Украины: что происходит

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
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Глава МИД Италии заявил об угрозах из-за поддержки Украины: что происходит
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Источник: Facebook/Antonio Tajani

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что вместе с семьей стал жертвой киберпреступников. Они распространили личные данные главы МИД в даркнете, а причиной этих запугиваний стала позиция самого политика, министерства и Рима в целом по отношению к Украине.

Об этом Таяни написал в соцсети Х 7 ноября. По его словам, злоумышленники ищут другую информацию о нем, фактически подвергая министра новым угрозам и запугиванию. Они также втягивают в это его семью, так как готовы платить за дополнительные сведения обо мне и моих близких.

"Моя реакция очень проста: я ни в коем случае не поддамся запугиваниям. Я продолжу работать, чтобы защищать свое министерство и Италию, и буду все больше укреплять связи и сотрудничество с нашими союзниками, чтобы мы могли защищаться вместе", – написал Таяни.

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Причина угроз

По словам политического деятеля, причина, по которой он оказался под прицелом, носит политический характер. Это позиция касательно Украины: защита свободы суверенного государства, четкое выражение поддержки демократии и независимости нации опасны для этих преступных группировок, отметил Таяни.

Также злоумышленники реагируют на меры, которые уже несколько месяцев подряд принимаются для защиты кибербезопасности Министерства иностранных дел Италии.

"Мы серьезно работаем над противодействием этим угрозам: с 1 января я создал киберуправление, чтобы защитить нас от кибератак со стороны субъектов, которые часто так или иначе связаны с враждебными нам государственными структурами. Мы уже работаем и сотрудничаем с нашими союзниками", – написал глава МИД.

Глава МИД Италии заявил об угрозах из-за поддержки Украины: что происходит

Скриншот поста Антонио Таяни в X

Реакция Украины

Министр иностранных дел Италии Андрей Сибига выразил в Х полную солидарность с итальянским коллегой в связи с актами киберпреступников и запугиванием, направленными против него и его семьи.

Он подчеркнул, что киберугрозы и вредоносные атаки не знают границ и требуют решительной, скоординированной реакции. Украина обладает большим опытом борьбы с такими угрозами и готова поделиться им с партнерами.

"Я глубоко благодарен моему уважаемому коллеге Антонио, правительству Италии и итальянскому народу за их неизменную поддержку и солидарность с Украиной. Те, кто пытается нас запугать, лишь укрепят нашу решимость быть вместе", – написал Сибига.

Он подчеркнул, что этот инцидент заслуживает дальнейшего обсуждения с министрами иностранных дел "Большой семерки" на предстоящей встрече в Париже.

Глава МИД Италии заявил об угрозах из-за поддержки Украины: что происходит

Скриншот поста Андрея Сибиги в Х

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Антонио Таяни заявил, что Россия может попытаться повлиять на всеобщие выборы в Италии, которые должны состояться в следующем году. Странам Евросоюза необходимо заранее готовиться к возможным попыткам вмешательства в избирательные процессы.

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