Генсек ООН назначил российского дипломата помощником по вопросам разминирования и полиции: что известно о Глебе Десятникове

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назначил своим новым помощником российского дипломата Глеба Десятникова. Россиянин будет заниматься вопросами противоминной деятельности и работой полицейских сил в рамках миротворческих операций.

Видео дня

О назначении стало известно из сообщения на официальном сайте ООН. Десятников работает в российской системе внешних связей уже более 30 лет.

Что известно

"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сегодня объявил о назначении Глеба Десятникова из Российской Федерации помощником Генерального секретаря по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте миротворческих операций (DPO). Десятников имеет более 35 лет опыта работы в международных отношениях, политических делах и вопросах безопасности в правительственных кругах, многосторонней дипломатии и регионах, пострадавших от конфликтов", – отмечалось в сообщении.

Новоназначенный помощник генсека ООН также имеет многолетний опыт отстаивания на международной арене интересов государства, которое постоянно развязывает и ведет такие конфликты: он десятилетиями работает в российской системе внешних связей, в том числе с прихода к власти российского диктатора Владимира Путина.

Согласно официальной справке ООН, Десятников с 2018 года занимает должность посла Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве. До этого, в 2010-2018 годах, он был заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ, а с 1997-го по 2000-й работал в посольстве России в Иордании

РЕКЛАМА

"В период с 1994 по 1997 год он также совершил несколько командировок в Специальную комиссию Организации Объединенных Наций по Ираку (ЮНСКОМ)", – заявили в ООН.

Там добавили, что Десятников имеет степень магистра международных отношений, которую получил в Московском государственном институте международных отношений и что он свободно владеет английским и арабским языками.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ООН признали торговлей людьми вербовку Россией иностранцев для войны.

Кроме того, Комиссия ООН назвала удары России по энергетике Украины преступлениями против человечности.

Главные истории дня