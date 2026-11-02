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Экс-директор ЦРУ о Буданове: Его оценки помогают понять динамику войны

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
2,1 т.
Экс-директор ЦРУ о Буданове: Его оценки помогают понять динамику войны
Кирилл Буданов – руководитель Офиса президента Украины. Источник: УНИАН

Прямота и откровенность Кирилла Буданова позволяют получать объективные оценки военной ситуации, необходимые для понимания хода войны. Именно эти качества нынешнего руководителя Офиса президента особенно ценит бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус.

Об этом он рассказал на YouTube-канале SPY, комментируя переход Буданова из ГУР в Офис президента.

"Я довольно хорошо знаю генерала Буданова. Обычно я встречался с ним каждый раз, когда бывал в стране, и очень ценил его оценки. Он довольно прямой и очень откровенный. И вам нужны именно такие анализ и оценка, если вы пытаетесь сделать выводы о динамике в подобной ситуации", – сказал Петреус.

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По убеждению генерала, президент Зеленский получил рядом с собой человека, который глубоко понимает военную ситуацию и особенности проведения операций.

Экс-директор ЦРУ также вспомнил о своем первом знакомстве с Будановым, которое состоялось во время видеосвязи. По словам Петреуса, его и других участников разговора удивило, что тогдашний глава ГУР находился не в кабинете, а непосредственно возле границы с Россией, где лично руководил одной из первых операций по выходу украинских сил на территорию РФ.

Напомним, 31 октября во время разговора с американскими сенаторами Кирилл Буданов заявил, что усиление российских атак на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины не меняет ситуацию на фронте. Он также подчеркнул необходимость усиления систем раннего предупреждения о воздушных угрозах для защиты населения в зимний период.

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