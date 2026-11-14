Гендиректор ДТЕК Тимченко обратился к международным партнерам с просьбой усилить ПВО

Генеральный директор ДТЕК Максим Тимченко призвал международных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру от российских атак и обеспечить электроэнергией миллионы украинцев.

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Об этом он заявил во время встречи с иностранными журналистами.

По его словам, журналисты BBC посетили одну из теплоэлектростанций ДТЕК, где увидели разрушения, масштабы которых были одними из крупнейших за пять лет войны.

Тимченко подчеркнул, что последствия этих атак ощущают украинские семьи, которые накануне зимы вынуждены часами оставаться без света и отопления.

"Наши энергетики борются за восстановление того, что разрушает россия. Но стойкость не может заменить защиту", – отметил глава ДТЕК.

Он подчеркнул, что усиление украинской ПВО необходимо не только для защиты энергетических объектов, но и для обеспечения нормальной жизни миллионов людей.

"Именно поэтому наше послание партнерам Украины очень простое: дайте нам ПВО для защиты нашей энергосистемы, и вы защитите повседневную жизнь миллионов людей", – подытожил Тимченко.

Ранее он сообщал, что сейчас ДТЭК Рината Ахметова борется за выживание людей и всей страны зимой.