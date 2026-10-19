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"Гегсет" намеренно задерживает поставку Украине ракет для системы "Пэтриот", даже тех, которые уже оплачены, – Kyiv Independent

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
1,2 т.
Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет. Источник: Defense Department US

Министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине значительной партии ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Украинские чиновники и военные считают, что Вашингтон может намеренно задерживать поставки, чтобы оказать давление на Киев.

Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных, которые рассказали изданию о задержке. По словам одного из украинских чиновников, контракты на ракеты уже лежат на столе Хегсета, однако он не подписывает необходимые документы. При этом ракеты уже оплачены союзниками Украины.

Политические договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский 19 октября заявил о задержках с поставками отдельных видов жизненно важного вооружения. Он обратил внимание на действия Министерства обороны США.

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"Есть политические договоренности, которые не были реализованы на рабочем уровне", — сказал глава государства.

Как отмечает Kyiv Independent, один высокопоставленный украинский чиновник и двое представителей украинских военных сообщили о задержке передачи ракет для Patriot. Они согласились говорить на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Дефицит перехватчиков

Украина использует ракеты для системы Patriot для перехвата баллистических ракет, которыми Россия атакует украинские города и гражданскую инфраструктуру. Российские войска запускают такие ракеты почти ежедневно, поэтому наличие перехватчиков остается критически важным для украинской противовоздушной обороны.

По данным собеседников издания, задержка касается значительной партии ракет, контракты на поставку которых требуют согласования с министром обороны США. В то же время Украина зависит от ограниченных запасов этих боеприпасов, необходимых для защиты от баллистических ударов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Германии заверили, что предоставят Украине ракеты для Patriot, но есть нюанс.

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