Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обсуждал с Пекином продажу американского оружия, однако назвал такую возможность потенциально удачной идеей. Его слова прозвучали после заявления посла США в Китае Дэвида Пердью. Он рассказал, что американский лидер якобы поднимал этот вопрос во время переговоров с Си Цзиньпином.

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Об этом посол заявил в эфире Fox News. Информацию обнародовало издание The Hill.

Глава Белого дома заявил, что не слышал о такой инициативе, и опроверг, что этот вопрос обсуждался во время его встречи с Си Цзиньпином. В то же время Трамп предположил, что Китай мог бы захотеть приобрести американскую военную технику, поскольку США производят лучшее вооружение.

"Я никогда об этом не слышал. Мне не нужно его об этом спрашивать. Вы имеете в виду, что мы собираемся продавать? Нет, они, вероятно, хотели бы купить, потому что мы производим лучшее оборудование, чем они. Так что, возможно, это хорошая идея. Но мы этого не обсуждали", — сказал президент США.

Он также предположил, что Пердью мог говорить не о продаже оружия Китаю, а об американских поставках вооружения Тайваню.

Дэвид Пердью высказался о переговорах Трампа с Си Цзиньпином в эфире программы Fox News Sunday. Американский президент поднимал вопрос о продаже оружия Китаю, несмотря на длительную напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Пердью также рассказал, что Трамп подчеркивал практику продажи американского вооружения различным странам мира. В то же время посол опроверг предположение о том, что США задерживают поставки оружия Тайваню, пытаясь избежать обострения отношений с Китаем.

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Трамп демонстрирует твёрдую позицию в отношении Тайваня, а стороны продолжат обсуждать вопрос о продаже американского вооружения острову.

Вопрос поставок американского оружия Тайваню остается одним из чувствительных аспектов отношений между Вашингтоном и Пекином. США поддерживают способность острова защищаться от потенциальной китайской агрессии, при этом официально не признавая Тайвань независимым государством.

Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает применения силы для установления контроля над ним. Американские поставки вооружений острову направлены, в частности, на укрепление его обороноспособности и сдерживание возможного вторжения.

Главные истории дня

Трамп положительно оценил свою последнюю встречу с Си Цзиньпином. Оценивая переговоры по десятибалльной шкале, он заявил, что поставил бы им 12 баллов, назвав встречу очень уважительной и успешной.

Также американский президент подтвердил, что до конца 2026 года планирует ещё дважды встретиться с китайским лидером. Первая встреча должна состояться в Китае во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре, а вторая — на саммите "Большой двадцатки" в Майами в декабре.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предлагал ему приобрести американское оружие.Вместе с тем глава Белого дома напомнил, что Вашингтон продает американское вооружение и другим странам.

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