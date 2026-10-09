''Гарантируем безопасность'': Санду рассказала, сколько беженцев из Украины готова принять Молдова зимой

После начала полномасштабного российского вторжения из Украины в Молдову переехали около 100 000 беженцев. Страна готова принять столько украинцев, спасающихся от войны, сколько потребуется.

Видео дня

Об этом 8 октября во время выступления на Молдавском форуме безопасности (MSF 2026) заявила президент Мая Санду. Текст ее речи опубликован на официальном сайте пресс-службы.

"С 2022 года в Молдову прибыло более миллиона украинцев, которые бежали от войны, и около 100 000 нашли здесь свой дом. Если эта зима в Украине окажется такой же тяжелой, как все ожидают, мы готовы принять столько, сколько потребуется, чтобы они были в безопасности", – пообещала лидер соседнего государства.

Она отметила, что на этом форуме поднимается вопрос, может ли небольшая страна быть гарантом безопасности. Еще несколько лет назад мало кто говорил бы об этом, имея в виду Молдову.

"Сегодня ответ – да, и позвольте мне объяснить, почему. У меня есть три пункта", – сказала Санду.

Первое, о чем она заявила, – это вклад в безопасность всей Европы, который уже вносит Молдова и который "начинается с Украины".

Второй момент – противодействие российским угрозам, ведь на Молдове РФ уже испытывает свои методы "в воздухе, на выборах и в информационном пространстве". То, чему научилась Молдова, "может сэкономить время партнерам".

Третий пункт Санду связала со стремлением Кишинева присоединиться к Европейскому Союзу, ведь во многих сферах безопасности государство уже действует как член ЕС. "То, что укрепляет Молдову, укрепляет и Европу", – заявила она.

РЕКЛАМА

"В войнах нашего времени выбор страны имеет большее значение, чем ее размер. Каждое государство отвечает за свою долю безопасности Европы. Доля Молдовы начинается с 1200 километров границы с Украиной", – подчеркнула президент.

Главные истории дня

Как ранее писал OBOZ.UA, Молдова создает на пограничных пунктах с Украиной защитные зоны, где в случае опасности смогут укрываться сотрудники пограничной полиции, государственные служащие и граждане. Власти страны также передислоцируют на территорию Молдовы своих пограничников с пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.