''Гарантируем безопасность'': Санду рассказала, сколько беженцев из Украины готова принять Молдова зимой

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия атаковала один из важных для Киева энергообъектов, – ШмыгальРоссия атаковала один из важных для Киева энергообъектов, – ШмыгальПереговорная группа Украины отправилась в США: Буданов подчеркнул, что "мир не достигается громкими заявлениями"Переговорная группа Украины отправилась в США: Буданов подчеркнул, что "мир не достигается громкими заявлениями"Иллюстрация - строитель пишет сообщение на смартфонеУкраинцы массово проявили интерес к этим профессиям: на какие вакансии откликаются в 5 раз чащеВ Киеве приостанавливали работу метро и части транспорта: где перебои с водойВ Киеве приостанавливали работу метро и части транспорта: где перебои с водойГимнастка сборной Украины со словами "это моя вторая родина" прокомментировала смену гражданстваГимнастка сборной Украины со словами "это моя вторая родина" прокомментировала смену гражданства"Всегда отвечаем зеркально": Зеленский об ударе по дата-центру "Яндекса" в России"Всегда отвечаем зеркально": Зеленский об ударе по дата-центру "Яндекса" в РоссииВ Прилуках Россия убила 18-летнего переселенца из Изюма и его маленького сына. ФотоВ Прилуках Россия убила 18-летнего переселенца из Изюма и его маленького сына. ФотоВиталий Кличко"Вопрос в выживании": Кличко предупредил о сложной зиме и призвал подумать о временном выезде из КиеваПытались вовлечь подростков: СБУ предотвратила попытку врага совершить масштабную диверсию в Киевской области. ФотоПытались вовлечь подростков: СБУ предотвратила попытку врага совершить масштабную диверсию в Киевской области. ФотоВраг атаковал Ивано-Франковск: есть погибший, вспыхнул пожарВраг атаковал Ивано-Франковск: есть погибший, вспыхнул пожар

"Гарантируем безопасность": Санду рассказала, сколько беженцев из Украины готова принять Молдова зимой

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read2 мин
icon 123
"Гарантируем безопасность": Санду рассказала, сколько беженцев из Украины готова принять Молдова зимой
Мая Санду на Молдавском форуме по безопасности. Источник: radiochisinau.md

После начала полномасштабного российского вторжения из Украины в Молдову переехали около 100 000 беженцев. Страна готова принять столько украинцев, спасающихся от войны, сколько потребуется.

Об этом 8 октября во время выступления на Молдавском форуме безопасности (MSF 2026) заявила президент Мая Санду. Текст ее речи опубликован на официальном сайте пресс-службы.

"С 2022 года в Молдову прибыло более миллиона украинцев, которые бежали от войны, и около 100 000 нашли здесь свой дом. Если эта зима в Украине окажется такой же тяжелой, как все ожидают, мы готовы принять столько, сколько потребуется, чтобы они были в безопасности", – пообещала лидер соседнего государства.

Она отметила, что на этом форуме поднимается вопрос, может ли небольшая страна быть гарантом безопасности. Еще несколько лет назад мало кто говорил бы об этом, имея в виду Молдову.

Читайте также
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 13,4 т.
Зеленский назвал фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоров
icon 13,4 т.
Зеленский назвал фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоров
Сергей ЧаплыгинСергей Чаплыгин
icon 5,8 т.
Европа стала игрушкой великих держав, или О новом мировом беспорядке
icon 5,8 т.
Европа стала игрушкой великих держав, или О новом мировом беспорядке
Анна ЯкубецАнна Якубец
icon 2,4 т.
За бывшую заместительницу главы ОП Мудрую внесли залог в размере 20 млн грн: что известно о деле
icon 2,4 т.
За бывшую заместительницу главы ОП Мудрую внесли залог в размере 20 млн грн: что известно о деле

"Сегодня ответ – да, и позвольте мне объяснить, почему. У меня есть три пункта", – сказала Санду.

Первое, о чем она заявила, – это вклад в безопасность всей Европы, который уже вносит Молдова и который "начинается с Украины".

Второй момент – противодействие российским угрозам, ведь на Молдове РФ уже испытывает свои методы "в воздухе, на выборах и в информационном пространстве". То, чему научилась Молдова, "может сэкономить время партнерам".

Третий пункт Санду связала со стремлением Кишинева присоединиться к Европейскому Союзу, ведь во многих сферах безопасности государство уже действует как член ЕС. "То, что укрепляет Молдову, укрепляет и Европу", – заявила она.

"В войнах нашего времени выбор страны имеет большее значение, чем ее размер. Каждое государство отвечает за свою долю безопасности Европы. Доля Молдовы начинается с 1200 километров границы с Украиной", – подчеркнула президент.

''Гарантируем безопасность'': Санду рассказала, сколько беженцев из Украины готова принять Молдова зимой

Moldova Security Forum (MSF 2026). Источник: Facebook Maia Sandu

''Гарантируем безопасность'': Санду рассказала, сколько беженцев из Украины готова принять Молдова зимой

Moldova Security Forum (MSF 2026). Источник: Facebook Maia Sandu

Как ранее писал OBOZ.UA, Молдова создает на пограничных пунктах с Украиной защитные зоны, где в случае опасности смогут укрываться сотрудники пограничной полиции, государственные служащие и граждане. Власти страны также передислоцируют на территорию Молдовы своих пограничников с пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.

Похожие темы
Война в УкраинеМолдовабеженцыЕвропаМайя СандуМайя Санду
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться