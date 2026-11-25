Когда-то Эйнштейн сравнивал проводной телеграф с радио – мол, телеграф это как кот, которого тянешь за хвост в Нью-Йорке, а голова мяукает в Лос-Анджелесе, радио же – то же самое, только без кота.

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Далее текст на языке оригинала.

Так от, тепер, коли кажуть про мирну угоду, за якої Україна має віддати навіть те, чого Росія ще й не окупувала, в обмін на чиїсь гарантії "на кшталт статті 5", варто згадати про цю славнозвісну статтю 5 славнозвісного Північноатлантичного ("Вашингтонського") договору [щодо створення НАТО] від 4 квітня 1949 року, який ще неофіційно чомусь називають "Статутом НАТО".

Отже, повний текст:

"Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на

них усіх, і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на

індивідуальну чи колективну самооборону, що підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатиме за необхідні, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

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Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв’язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки."

Все, пздць!

"ЯКІ ВВАЖАТИМЕ ЗА НЕОБХІДНІ"!!! -

й ще на додачу про "РАДУ БЕЗПЕКИ ООН", де Росія має право вето!

Тобто це договір про те, що кожен має право тягнути кота за хвоста, навіть коли йдеться про ЧЛЕНІВ цього дивовижного альянсу;

якщо ж мова йде не про членство, а про гарантії "на кшталт", то це – "те ж саме, тільки без кота" згідно з вищеозначеним Ейнштейном.

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І єдина реальна ["кіссінджерівська"] гарантія, про яку я попереджав у минулому пості про НАТО, це те, що:

аби не треба було взагалі щось "вважати" чи "не вважати" –

члени й членкині НАТО після встановлення нових ["тимчасових"???] кордонів України (тобто згідно з вимогами РФ) вже вальяжно дбатимуть лише про збереження "нових реалій", а саме про непохитність/недоторканість/непорушність якраз цих нахрапом-похапцем оновлених кордонів!

[Недарма на такому дикунському тлі про свої гарантії каже вже й Лукашенко – чим він, "слов’янський брат", гірше?]

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Втім, в Європі потрохи починають розуміти, що за такого дуже чудового миру в Україні – вельми швидко й їх власні держави опиняться наступними,

і тоді "вважатиме" щось чи "не вважатиме" (щодо необхідності їх захисту) саме Трамп.

Тому вони щиро прагнуть теж взяти участь у перемовинах України з РФ за американського посередництва, але отримують (надто дурні, надто соціальні й тому надто жадібні) "відповідну відповідь", на яку, страхопуди, й заслуговують:

"Ви знаєте, що європейці наполягають на тому, щоб це вже був чотиристоронній формат. Ми поки не зовсім розуміємо, яка додана вартість може з’явитися від участі європейців, який це може бути додатковий внесок у процес мирного врегулювання" –

це "пряма мова від Пєскова" (переклад із мордорської)…

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