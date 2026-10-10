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"Позор": Трамп обиделся, что ему не присудили Нобелевскую премию мира, и пообещал, что США "этого не забудут"

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство решением присудить Нобелевскую премию мира в этом году другому человеку и назвал его позорным. Он заявил, что это стало пятном на репутации Норвегии, и предупредил, что Америка этого не забудет.

Об этом глава Белого дома заявил во время выступления на митинге, сообщает BBC. Американский лидер напомнил о своих заявлениях относительно урегулирования международных конфликтов и поставил под сомнение авторитет премии.

Трамп раскритиковал Нобелевский комитет

Как и в прошлом году, Трамп выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира, а решение комитета в этом году он назвал "позорным и стыдливым". Уже через несколько часов после объявления лауреата он заявил, что никогда не слышал о победительнице и назвал её загадочной фигурой.

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"Это неизгладимое пятно на репутации Норвегии. Мы этого не забудем", — подчеркнул он.

Во время выступления перед сторонниками президент США вновь заявил, что ему удалось урегулировать восемь войн. Также Трамп выразил уверенность, что в ближайшее время сможет завершить ещё два конфликта (в Иране и между Россией и Украиной).

"Нобелевская премия мира была навсегда дискредитирована горсткой радикальных идеологов, которые являются антидемократами и настоящими врагами цивилизации", — возмущенно добавил он.

Напомним, 9 октября стало известно имя лауреата Нобелевской премии мира. Ею стала Наванетем "Нави" Пиллей за ее усилия по продвижению мира и международного права. Известно, что женщина имеет индийское, тамильское происхождение и занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека в 2008–2014 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, одним из претендентов на награду в 2025 году был Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о своём участии в урегулировании международных конфликтов. Он подчеркивал, что способствовал завершению семи войн, благодаря чему, по его мнению, заслуживает эту награду.

Кандидатуру Трампа выдвигали несколько стран, в том числе Израиль, Пакистан и Камбоджа. Однако, по данным букмекеров, шансы американского политика на победу составляли 6%.

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