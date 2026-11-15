FT: Уиткофф и Кушнер сыграли на руку Путину на переговорах

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, подняв вопрос о будущей архитектуре безопасности Европы еще до достижения перемирия в Украине, фактически помогли России укрепить свои позиции. Такой подход может дать Кремлю дополнительные рычаги влияния на европейскую поддержку Украины и углубить разногласия между Европой и Соединенными Штатами.

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Об этом пишет Financial Times, анализируя результаты переговоров о завершении российско-украинской войны. Издание обращает внимание на то, что обсуждение более широких вопросов европейской безопасности отвечает давним требованиям Москвы.

Как переговоры сыграли на пользу Кремлю

Российский диктатор Владимир Путин уже долгое время требует устранить так называемые "коренные причины" войны. Среди них Москва называет действующую систему европейской безопасности, в частности сеть международных организаций, соглашений и правил, которые, по утверждениям Кремля, якобы угрожают суверенитету России.

В то же время европейские лидеры настаивают на другой последовательности действий: сначала должно быть достигнуто прекращение огня в Украине, и лишь после этого можно обсуждать будущие договоренности в сфере безопасности. Если согласиться на требования Москвы до начала перемирия, это будет означать принятие российского подхода к переговорному процессу.

Представители Дональда Трампа, со своей стороны, уверяют, что договоренности по Украине невозможны без участия Европы. Они также заявляют, что европейские страны присоединятся к следующему раунду переговоров. Однако Россия, как и прежде, негативно относится к их участию.

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"Они сыграли на руку Путину, и это лишь добавит ему смелости", – приводит FT слова Джона Лоу из аналитического центра Nest Centre.

Автор материала подчеркивает, что стремление Москвы пересмотреть порядок, сформировавшийся после окончания холодной войны, отвлекает внимание от главного – незаконного российского вторжения в Украину.

Какие риски это создает для Украины и Европы

По оценке издания, начало дискуссии о перестройке системы европейской безопасности еще до заключения перемирия может предоставить Кремлю дополнительные возможности для давления на Европу. В частности, речь идет о противодействии долгосрочной финансовой и военной поддержке Украины, а также возможному размещению европейских военных на украинской территории.

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Кроме того, обсуждение изменений архитектуры безопасности может обострить противоречия между Европой и США. Это происходит на фоне подготовки Вашингтона к сокращению собственного вклада в европейскую оборону и сомнений в готовности Трампа соблюдать принцип коллективной безопасности НАТО.

При этом автор статьи отмечает, что у европейских стран есть пространство для собственных решений. По его мнению, трудно представить, что Россия сможет заставить их демонтировать действующую систему безопасности. Однако открытым остается вопрос, удастся ли Москве еще больше ослабить приверженность Трампа НАТО.

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Напомним, после переговоров американских представителей с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве стало известно, что встреча не изменила позицию Кремля по войне против Украины. По данным Bloomberg, Москва продолжает настаивать на собственных условиях завершения войны.

Как писал OBOZ.UA, во время переговоров в Абу-Даби американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер фактически поддержали подход, на котором настаивала Москва. Он предусматривает одновременное обсуждение всех вопросов, связанных с войной и будущим Украины, без четкой последовательности шагов.