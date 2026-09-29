ФСБ готовит "митинги" под посольствами государств-партнеров Украины в Москве

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоКогда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах УкраиныКогда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах УкраиныДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. ФотоЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. ФотоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоИллюстрация — фотофиксация ДТПМИД обратился к гражданам за рубежом: что "запретили" делать украинцам в ЕСНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоПотери России в УкраинеВСУ отминусовали за сутки еще 1440 оккупантов и сожгли три танка: данные ГенштабаИллюстрация. Мужчина в магазинеВ АТБ возникли проблемы с поставками товаров: чего стало меньше в магазинах

ФСБ готовит "митинги" под посольствами государств-партнеров Украины в Москве: в ГУР раскрыли, что задумал Кремль

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read2 мин
icon 1,2 т.
ФСБ готовит "митинги" под посольствами государств-партнеров Украины в Москве: в ГУР раскрыли, что задумал Кремль
ФСБ готовит "митинги" под посольствами государств-партнеров Украины в Москве
Источник: Sergei Grits (AP)

Украинская разведка получила упреждающую информацию о подготовке спецслужбами РФ постановочных прокремлевских акций в Москве. Вражеские силы планируется привлечь для очередной информационно-психологической операции, направленной против стран, оказывающих военную и финансовую помощь Украине.

Согласно полученным данным, в Кремле уже согласовали проведение протестных мероприятий. Об этом OBOZ.UA сообщает со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Кремлевский сценарий и география акций

Поводом для провокаций выбран так называемый "день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей". Акции запланированы на 30 сентября 2026 года с 12:00 до 13:00. В общей сложности пикеты собираются развернуть у зданий посольств 13 государств-партнеров Украины: США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии; Чехии, Испании, Италии, Румынии, Германии, Франции и Норвегии.

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 5,4 т.
Перемирия в Черном море не будет: Россия отклонила все предложения о прекращении огня
icon 5,4 т.
Перемирия в Черном море не будет: Россия отклонила все предложения о прекращении огня
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 4,2 т.
"Нужно быть готовыми к уступкам": Папа Римский осудил рост оборонных расходов ЕС
icon 4,2 т.
"Нужно быть готовыми к уступкам": Папа Римский осудил рост оборонных расходов ЕС
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 709
"Это решение США": Великобритания дистанцируется от прямых контактов с Россией на саммите G20
icon 709
"Это решение США": Великобритания дистанцируется от прямых контактов с Россией на саммите G20

Общая численность привлеченных "протестующих" должна составить 1950 человек – ровно по 150 человек у каждого посольства.

Организация и сбор массовки возложены на подконтрольные кремлю молодежные и прокремлевские организации: "Молодая гвардия Единой России" и "Волонтерская рота боевого братства".

Ответственным за общую координацию выступает Потапов Дмитрий Юрьевич.

Антизападные лозунги и символика оккупантов

Главная цель провокаций состоит в критике западных государств за поддержку Украины. Также ФСБ хочет создать картинку для российских пропагандистских медиа о якобы "ненасильственном присоединении" украинских территорий.

Участники акций будут использовать заранее заготовленные плакаты и скандировать пропагандистские лозунги. Кроме того, у здания Посольства США в Москве планируется развернуть флаг террористической группировки "ДНР", а у Посольства Великобритании – флаг "ЛНР". К служебной документации организаторы приложили примеры фотоотчетов с прошлых аналогичных акций возле посольств США и Польши.

ФСБ готовит ''митинги'' под посольствами государств-партнеров Украины в Москве: в ГУР раскрыли, что задумал Кремль

У Москві готують пропагандистські мітинги

Источник: Скріншот

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин вновь обвинил Украину в якобы "срыве" переговоров. Мол, Российская Федерация хотела возобновить диалог до так называемых выборов в Госдуму, но в ночь на 20 сентября Силы обороны устроили массированную воздушную атаку на Москву.

Как писал OBOZ.UA, пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков утверждает, что Российская Федерация не угрожает ни одной из стран Европы и не имеет споров ни с одним из государств. РФ якобы "не представляет никакой угрозы, никому не угрожает, никого не шантажирует".

Похожие темы
пропагандароссийская пропагандаРоссия - страна-агрессорКремльмитинг
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться