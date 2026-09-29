Украинская разведка получила упреждающую информацию о подготовке спецслужбами РФ постановочных прокремлевских акций в Москве. Вражеские силы планируется привлечь для очередной информационно-психологической операции, направленной против стран, оказывающих военную и финансовую помощь Украине.

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Согласно полученным данным, в Кремле уже согласовали проведение протестных мероприятий. Об этом OBOZ.UA сообщает со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Кремлевский сценарий и география акций

Поводом для провокаций выбран так называемый "день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей". Акции запланированы на 30 сентября 2026 года с 12:00 до 13:00. В общей сложности пикеты собираются развернуть у зданий посольств 13 государств-партнеров Украины: США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии; Чехии, Испании, Италии, Румынии, Германии, Франции и Норвегии.

Общая численность привлеченных "протестующих" должна составить 1950 человек – ровно по 150 человек у каждого посольства.

Организация и сбор массовки возложены на подконтрольные кремлю молодежные и прокремлевские организации: "Молодая гвардия Единой России" и "Волонтерская рота боевого братства".

Ответственным за общую координацию выступает Потапов Дмитрий Юрьевич.

Антизападные лозунги и символика оккупантов

Главная цель провокаций состоит в критике западных государств за поддержку Украины. Также ФСБ хочет создать картинку для российских пропагандистских медиа о якобы "ненасильственном присоединении" украинских территорий.

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Участники акций будут использовать заранее заготовленные плакаты и скандировать пропагандистские лозунги. Кроме того, у здания Посольства США в Москве планируется развернуть флаг террористической группировки "ДНР", а у Посольства Великобритании – флаг "ЛНР". К служебной документации организаторы приложили примеры фотоотчетов с прошлых аналогичных акций возле посольств США и Польши.

Главные истории дня

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин вновь обвинил Украину в якобы "срыве" переговоров. Мол, Российская Федерация хотела возобновить диалог до так называемых выборов в Госдуму, но в ночь на 20 сентября Силы обороны устроили массированную воздушную атаку на Москву.

Как писал OBOZ.UA, пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков утверждает, что Российская Федерация не угрожает ни одной из стран Европы и не имеет споров ни с одним из государств. РФ якобы "не представляет никакой угрозы, никому не угрожает, никого не шантажирует".

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