Французские военнослужащие уже несколько месяцев тайно находятся в Украине в рамках миссии "Воля" (Volia). Они не участвуют в боевых действиях, а помогают украинской армии обслуживать переданную боевую технику и обучают военных. При этом французские власти никогда не подтверждали присутствие своих военнослужащих в Украине.

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Об этом пишет RFI, ссылаясь на собственные источники, информацию которых издание собрало и проверило. Миссия работает в Украине как минимум с лета 2026 года

Как работает миссия "Воля"

По данным издания, "Воля" – это засекреченное подразделение, которым руководит французский генерал. До сих пор о нем почти ничего не было известно.

Подразделение состоит из небольших групп военных, которые выполняют краткосрочные задачи, приезжая на ротацию.

А чтобы сохранить "Волю" в тайне, Париж использует в качестве прикрытия миссию Gerfaut – официальное французское подразделение, которое с февраля 2023 года дислоцируется в Польше в рамках европейской учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine.

Через Польшу французские военные и попадают в Украину. Собеседники издания рассказали, что солдатам, которых отправляют в нашу страну, приказывают говорить, что они едут в Польшу

С 2023 года французы подготовили во Франции и Польше 25 тысяч украинских военных.

"Чем ближе к зоне боевых действий проходят учения, тем они эффективнее", – объяснил изданию один из экспертов.

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Какие задачи выполняют французские военные

Миссия "Воля" не предусматривает участия французских военных в боевых операциях. Их основная задача – подготовка украинских бойцов и обслуживание переданной Украине военной техники.

Франция предоставила Киеву, в частности, самоходные артиллерийские установки Caesar, истребители Mirage 2000 и высокоточные ракеты. Обслуживание такого разнообразного вооружения требует специальных знаний и опыта.

Главные истории дня

Сначала рассматривали возможность привлечь гражданских технических специалистов, однако из-за войны решили направить военнослужащих французской армии. Их отбирают из подразделений, специализирующихся на техническом обеспечении войск.

В RFI не называют конкретные полки и подразделения, привлеченные к миссии, чтобы не подвергать опасности военных и их окружение.

Почему французский парламент не уведомили о миссии "Воля"

Отдельный вопрос касается правовых оснований пребывания французских военных в Украине.

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Согласно статье 35 Конституции Франции, о направлении регулярных вооруженных сил за пределы страны, даже если они не участвуют в боевых действиях, необходимо уведомить парламент. Однако, как отмечает издание, французская исполнительная власть не сообщила депутатам и сенаторам о существовании миссии "Воля".

Глава комитета Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен в комментарии изданию подчеркнул, что такую миссию нельзя автоматически считать государственной тайной, освобождающей президента от конституционной обязанности информировать парламент.

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При этом Седрик Перрен признал, что французская военная поддержка Украины остается предметом политических дискуссий внутри страны, а французское общество разделилось во мнении о помощи Киеву, поэтому властям приходится действовать осторожно. В то же время он подчеркнул, что сегодня украинцы борются и за безопасность Франции.

Издание отмечает, что миссия "Воля" – не первый случай, когда западные страны направляли своих военных для подготовки украинской армии непосредственно в Украину. Ранее такие программы реализовывали Великобритания в рамках миссии Orbital в 2015–2022 годах и Канада в рамках операции Unifier, начатой в сентябре 2015 года. После полномасштабного вторжения канадских военных вывели за пределы Украины. Но в Великобритании и Канаде поддержка Украины является консенсусом среди политиков, а во Франции ситуация иная.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане размещения французских военных в Украине. Речь идет о 6 тысячах бойцов, которых могут перебросить в Украину после окончания войны. О таких планах Макрон проинформировал парламент и правительство Франции.