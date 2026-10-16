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Фон дер Ляйен ответила на вопрос, может ли Европа снять санкции с России, и упомянула "энергетическое перемирие" Трампа. Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
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Фон дер Ляйен ответила на вопрос, может ли Европа снять санкции с России, и упомянула "энергетическое перемирие" Трампа. Видео
Урсула фон дер Ляйен ответила на вопрос, может ли Европа снять санкции с России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что санкции против России не будут сняты до тех пор, пока она не прекратит войну. Вместо этого на страну-агрессора усилится давление, поскольку она прибегла к эскалации войны.

Об этом фон дер Ляйен заявила в кулуарах саммита Европейского совета в Брюсселе 16 октября. В целом "энергетическое перемирие" было поддержано, однако стало очевидно, что Россия его не соблюдает.

Что известно

Председатель Еврокомиссии отметила, что они поддержали предложенное Трампом "энергетическое перемирие". Однако выяснилось, что страна-агрессор Россия его совершенно не соблюдала, а вместо этого Россия прибегла к эскалации обстрелов Украины. Поэтому, по словам Ляйен, давление на Россию будет усилено. Также она сказала, что об отмене каких-либо санкций речи не идет, пока Россия не прекратит обстреливать Украину.

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"Мы поддержали предложенное Трампом "энергетическое перемирие", но увидели, что Россия его не соблюдала — ни минуты. Вместо этого Россия прибегла к эскалации, поэтому мы должны усилить давление на неё. Мы не отменим никаких санкций, пока Россия не прекратит войну", — сказала Ляйен.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что США продлили до 24 апреля 2027 года действие исключений из санкций, позволяющих проводить отдельные операции с зарубежными АЗС российской нефтяной компании "Лукойл". Разрешение распространяется также на четыре болгарские компании группы, в том числе на нефтеперерабатывающий завод в Бургасе. Предыдущий срок действия исключений истекал 29 октября 2026 года.

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