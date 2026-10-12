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"Финансовый спасательный круг для Путина": сенаторы-республиканцы и демократы призвали Трампа срочно "изменить курс"

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
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"Финансовый спасательный круг для Путина": сенаторы-республиканцы и демократы призвали Трампа срочно "изменить курс"
Дональда Трампа призвали не помогать Российской Федерации. Фото иллюстративное

Импорт российских энергоносителей Соединенными Штатами был запрещен Конгрессом еще в 2022 году, чтобы предотвратить финансирование американскими долларами войны против Украины. Вашингтон не должен противоречить этому решению конгрессменов и тем самым помогать агрессору.

Об этом заявила двухпартийная группа американских сенаторов в специальном заявлении "о законности импорта российского дизельного топлива в Соединенные Штаты". Его текст был опубликован 11 октября на сайте Комитета по международным отношениям.

Обращение подписали семь политиков:

  • Джин Шахин, демократка от штата Нью-Гэмпшир;
  • Сьюзан Коллинз, республиканка от штата Мэн, член Комитета по международным отношениям;
  • Ричард Блюменталь, демократ от Коннектикута;
  • Лиза Мурковски, республиканка от Аляски;
  • Рон Вайден, демократ от штата Орегон;
  • Том Тиллис, республиканец от Северной Каролины;
  • Джон Кертис, республиканец от штата Юта.
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Соглашение Дональда Трампа противоречит закону

Политики напомнили, что после начала полномасштабного вторжения Конгресс США прямо и четко заявил: страна не должна импортировать нефть из России, пока россияне не прекратят агрессивную войну, а также угрозы союзникам по НАТО.

Договоренности американского президента Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина противоречат закону № 117-109.

"Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит этому закону. Администрация также не проконсультировалась с Конгрессом и не предоставила никаких объяснений для обоснования своего решения, как того требует закон", – подчеркнули сенаторы.

Они призвали администрацию Трампа "немедленно изменить курс", указав на преступления Кремля.

"Соединенные Штаты не должны предоставлять Путину финансовый спасательный круг, пока Россия продолжает убивать гражданских украинцев", – подытожили Шахин, Коллинз, Блюменталь, Мурковски, Вайден, Тиллис и Кертис.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи обвинил Дональда Трампа в умышленном финансировании российских ударов по Украине. Американский политик назвал руководство Соединенных Штатов спонсором государственного терроризма.

– Конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик сообщил, что американские законодатели готовят специальный двухпартийный законопроект, который должен заблокировать все закупки российской нефти. Документ назовут "Актом Рональда Рейгана: мир через силу".

– Члены Сената Джин Шахин и Элизабет Уоррен назвали соглашение Трампа и Путина "полным предательством Украины, европейских союзников и национальной безопасности Америки".

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