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Службы безопасности Украины

Александру ПОКЛАДУ

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О дестабилизации ситуации

в городе Днепре

Уважаемый господин Александр!

Я, Филатов Борис Альбертович, городской голова Днепра, обращаюсь к Вам по поводу информационных атак, которые в последние месяцы осуществлялись агентами российского влияния с целью дестабилизации ситуации в городе Днепре.

Сначала российские пропагандистки Татьяна Монтян и Диана Панченко выступали инициаторами информационных атак на Днепр.

Затем российский пропагандист Анатолий Шарий распространил дезинформацию о подозрении городскому голове Днепра со стороны НАБУ. Позже была развернута кампания о "бегстве Филатова за границу".

Эти фейки массово появились более чем в двух десятках российских СМИ.

Сегодня, 12.11.26, была распространена информация о "уголовном деле в отношении Днепровского городского головы по обвинению в государственной измене".

Источником стал российский сайт фейковых новостей "London Insider", а в Украине эту информацию подхватили УНИАН и другие СМИ, относящиеся к пулу Игоря Коломойского.

Издание "London Insider" было объектом расследования в Британском парламенте, а известное издание "The Guardian" в своем расследовании называло указанный российский сайт "фейковыми новостями", маскирующимся под "британское издание", и указывало, что с его помощью "распространяется неправдивая информация о западных компаниях, ведущих деятельность в Украине" (это расследование легко может найти любой желающий).

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Считаю, что эти информационные атаки осуществляются российскими пропагандистами в тесной координации с пророссийской семьей политиков Загида Краснова, который имеет тесные обширные связи в рф как семейного, так и политического характера, поскольку его публичными партнерами были депутаты-предатели Царев и Медведчук.

Эта семья проникла во власть Днепропетровской области, а ее агенты влияния получают должности в областной власти.

Стоит обратить внимание на то, что все эти вражеские дезинформационные атаки Российской Федерации внутри Украины поддерживает блогер Игорь Лаченков, которого фиктивно забронировал предыдущий министр обороны. По информации СМИ, этот "блогер" якобы сейчас входит в информационную сеть СБУ и также пользуется лояльным отношением со стороны Офиса президента.

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Но отдельно обращаю Ваше внимание на то, что он НЕОДНОКРАТНО распространял российскую дезинформацию вместе с российской пропагандисткой Дианой Панченко.

В Украине эти агенты влияния действуют в составе организованной группы и неоднократно координировали свою деятельность, синхронно распространяют одинаковые публикации, информационно поддерживают друг друга.

Группу непосредственно возглавляет Загид Краснов, в нее входят его сын Руслан Краснов, который фиктивно числится в ССО и утверждает, что развивает партизанское движение, а также "блогер" Игорь Лаченков. Вместе они организуют систематическое распространение российской военной дезинформации.

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Уважаемый господин Александр, я неоднократно обращался к Вашим подчиненным по поводу деятельности в Днепре сети влияния агентов ФСБ РФ, но никто никак на это должным образом не отреагировал. Я не хочу выносить это в публичное пространство, но готов и сейчас дать объяснения по всем вопросам деятельности этой группы.

Я утверждаю, что эти дезинформационные атаки на Днепр следует рассматривать как часть российской агрессии.

Поскольку усматриваются умышленные публикации материалов, направленные на распространение паники, дестабилизацию Днепра, дискредитацию авторитета государственной власти и местного самоуправления во время действия военного положения в Украине, оказание иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, посягательство на конституционный строй и создание угрозы жизненно важным интересам Украины.

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Для врага, Российской Федерации, крайне важно дестабилизировать Днепр, и это происходит при помощи конкретных лиц, находящихся в Украине.

Учитывая вышеизложенное, прошу:

1. Внести вышеуказанную информацию в Единый реестр досудебных расследований по фактам оказания иностранному государству помощи в ведении деятельности против Украины и распространения дезинформации, подрывающих уважение к государственным и выборным институтам в Украине, а также осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, посягательства на конституционный строй и создания угрозы жизненно важным интересам Украины.

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2. Провести проверку лиц, причастных к распространению материалов, направленных на информационное сотрудничество с государством-агрессором.

3. Признать меня потерпевшим в досудебном расследовании.

…

P.S. Также пользуясь случаем, я публично хочу обратиться к командующему ССО по поводу несуществующего инструктора партизанского движения Руслана Краснова, депутата областного совета. Каким образом вы удерживаете российскую агентуру в так называемом "национальном сопротивлении"? Я обращался к вам официально и до сих пор не получил никакого ответа. Вам должно быть стыдно за это.

…

P.P.S. Завтра это обращение, официально оформленное со всеми ссылками и дополнениями, будет доставлено в центральный аппарат СБУ для принятия решения в соответствии с законодательством.

Благодарю за внимание.

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