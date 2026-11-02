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Георгий Биркадзе
Георгий Биркадзе

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Новости политики / Мнения
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Блог |

Федоров против монополий. Монополии против Федорова?

Федоров против монополий. Монополии против Федорова?
Иван Федоров

Семь негативных публикаций в течение пяти часов. Вероятная стоимость такого информационного залпа – около 1 миллиона гривен. И все это против Ивана Федорова, который меньше двух месяцев назад возглавил Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Не знаю, кто стоит за этими публикациями и действительно ли речь идет о заказной кампании. Но такая концентрация негатива за столь короткое время вызывает вопросы. Особенно с учетом того, какие принципы работы декларирует новый руководитель Агентства.

Никаких монополий. Прозрачные тендеры. Честная конкуренция.

Государственные подряды должны получать компании, способные качественно выполнить работу, располагающие необходимыми специалистами, оборудованием, опытом и ресурсами. А не те, кто годами привык побеждать благодаря нужным знакомствам и договоренностям.

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И это вопрос не только справедливости. Сегодня Агентство восстановления отвечает за чрезвычайно важные для страны направления: защиту критической инфраструктуры, восстановление разрушенных объектов, дороги, мосты и другие проекты, от которых напрямую зависит устойчивость Украины во время войны.

За каждым государственным контрактом стоят бюджетные средства, международная помощь, безопасность людей и конкретный результат. Поэтому любая монополизация подрядов, искусственное ограничение конкуренции или непрозрачные договоренности создают риски не только коррупции, но и срыва работ, которые страна не может себе позволить.

И если попытки изменить устоявшиеся правила действительно вызывают такое информационное сопротивление, стоит спросить: чьи интересы они затрагивают?

Но есть еще одно обстоятельство, о котором я хочу напомнить.

Иван Федоров – это человек, который в 2022 году остался в оккупированном Мелитополе и отказался сотрудничать с россиянами. Человек, которого оккупанты похитили, но который не предал украинское государство и жителей города, доверивших ему должность городского головы.

Он не предал Украину даже под дулами российских автоматов. И как минимум это заслуживает уважения.

Конечно, прошлые заслуги не дают ни одному чиновнику индульгенции от критики. И не должны давать. Но между аргументированной критикой конкретных решений и попытками дискредитировать человека еще до появления результатов его работы – огромная разница.

Федорова назначили на должность в начале сентября. Прошло меньше двух месяцев. Он только формирует подходы к работе Агентства, пытается наладить управление и ввести понятные правила для подрядчиков.

Так, может, сначала дадим человеку поработать, а не будем поливать его грязью?

Тем более что речь идет о чрезвычайно сложной государственной структуре, где результаты не появляются за несколько недель. Нужно время, чтобы изменить процедуры, наладить контроль, обеспечить конкуренцию и довести начатые проекты до завершения.

Я не предлагаю закрывать глаза на возможные ошибки или нарушения. Напротив, убежден, что к Агентству восстановления должно быть максимальное общественное внимание. Каждая гривна, каждый тендер и каждый подрядчик должны быть под контролем.

Но критика должна опираться на факты, документы и конкретные решения. Если есть нарушения – показывайте доказательства. Если есть сомнительные тендеры – называйте компании, суммы и обстоятельства. Если есть коррупция – обращайтесь в правоохранительные органы.

А если есть только информационный шум, то не стоит выдавать его за оценку эффективности руководителя.

Иван Федоров уже продемонстрировал свою преданность украинскому государству в обстоятельствах, в которых далеко не каждый смог бы устоять. Теперь он должен доказать свою управленческую эффективность на новой должности.

И для этого ему нужно дать время.

Будем оценивать чиновников по делам, а не по количеству негативных публикаций о них.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

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Война в УкраинеполитикаМелитопольГосударственное агентство восстановления и развития инфраструктуры УкраиныИван ФедоровИван Федоров
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