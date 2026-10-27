"Фактически неверно, стратегически наивно": сенатор Макконнелл раскритиковал Трампа за уступки России

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл раскритиковал президента США Дональда Трампа за уступки России и ограничение помощи Украине. Он считает, что такие действия не помогут завершить войну, а лишь дадут стране-агрессору возможность усилить наступление.

Видео дня

Об этом сообщает The Hill. Макконнелл также подчеркнул, что поддержка Украины важна для безопасности США и Европы.

Макконнелл предупредил о последствиях уступок Путину

Митч Макконнелл считает, что попытки главы Белого дома завершить войну путем уступок российскому диктатору Владимиру Путину и сокращения помощи Украине обречены на провал.

Ранее сенатор в основном не комментировал действия американской администрации, однако теперь открыто критикует ее подход к урегулированию войны. В частности, он осудил заявление Трампа о якобы благосклонном отношении России к Украине после нарушения Москвой договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

"Это фактически неверно, стратегически наивно и морально бездарно. Его угодническая сделка с Россией, вознаграждающая агрессора ослаблением санкций, не убедит господина Путина остановиться. История показывает, что такое поведение воодушевляет российского автократа, который воспринимает его как слабость", – убежден сенатор.

Также он предостерег Трампа от сокращения военной помощи и обмена разведданными с Украиной. Макконнел напомнил, что подобные решения могут усилить позиции России на фронте и затянуть войну.

РЕКЛАМА

Кроме того, сенатор не согласился со словами спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который назвал Путина "гуманистом" после договоренности об освобождении американца Стивена Хаббарда, который более четырех лет находился в российском плену.

"Если президент серьезно относится к своим словам о прекращении конфликта, ему следует обратиться к мудрости американского народа, а не к наивным бизнесменам, которые, похоже, считают, что дипломатия предполагает подхалимство перед противниками. Господин Путин многое умеет, но он не гуманист", – подчеркнул сенатор.

Главные истории дня

Поддержка Украины важна для США

Вместе с тем Макконнелл убежден, что разрешение России захватывать украинские территории и усиливать влияние в Европе будет иметь негативные последствия для долгосрочных интересов США.

Он также напомнил о причастности Москвы к кибератакам на американские государственные учреждения и ее поддержке Ирана в атаках на американских военных и объекты на Ближнем Востоке. По мнению сенатора, тесное сотрудничество России с Китаем также создает дополнительные угрозы для США и Европы, поэтому Вашингтону стоит учитывать и опыт Украины в использовании беспилотников на поле боя.

РЕКЛАМА

"Инновации Украины на поле боя против более мощного агрессора делают ее ценность как партнера очевидной", – добавил он.

В заключение Макконнелл отметил, что большинство республиканцев в Сенате выступают в поддержку Украины и не одобряют договоренностей с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном.

Он призвал Трампа учитывать эту позицию при продвижении пакета оборонных расходов в Конгрессе, где его принятие может быть сложным.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший вице-президент США Майк Пенс также выступил с резким заявлением, осудив решение администрации Дональда Трампа отменить санкции в отношении российского энергетического сектора. По его словам, такой шаг является прямой поддержкой военной машины Кремля.