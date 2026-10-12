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"Факты свидетельствуют об обратном": Макрон не увидел энергетического перемирия со стороны России

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Источник: Getty Images

В понедельник, 12 октября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время нет оснований менять позицию в отношении России из-за отсутствия реального энергетического перемирия. Он также выступил за прекращение атак на энергетические объекты и в Черном море, а также за возобновление мирных переговоров.

Об этом Макрон сказал журналистам во время открытия Парижского автосалона. Информацию обнародовало агентство "Укринформ".

Возобновление взаимодействия с Россией по энергетическим вопросам возможно только при условии подлинного перемирия, которое должны соблюдать обе стороны.

"За последние 48 часов я не увидел энергетического перемирия со стороны России", — подчеркнул Макрон.

Он также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о прекращении ударов с обеих сторон. Ведь фактическая ситуация свидетельствует о продолжении российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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"Нам всем нужно серьезно относиться к фактам. Сегодня, по моему мнению, у нас нет ни одного фактического основания менять свою позицию", — заявил президент Франции.

Французский президент подчеркнул необходимость искать пути для прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Он также предложил распространить соответствующие усилия на Черное море и возобновить мирные переговоры.

В то же время Макрон выступил против уступок России под давлением её угроз.

"Да — поиску путей прекращения ударов по энергетике, а также, я бы добавил, в Черном море, и возобновлению мирных переговоров. Нет — уступкам перед российскими угрозами", — подытожил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина будет реагировать на российские удары по энергетической инфраструктуре, с помощью которых РФ пытается усилить давление на украинцев в преддверии зимы. Российские войска продолжают атаковать электростанции, энергосети и другие важные объекты, что создает угрозу для миллионов граждан.

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