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"Факты противоречат кремлевской пропаганде": Мелони обвинила Россию в осознанном массовом убийстве гражданских украинцев. Видео

Дарья ДуроваДарья Дурова
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"Факты противоречат кремлевской пропаганде": Мелони обвинила Россию в осознанном массовом убийстве гражданских украинцев. Видео
Джорджа Мелони поддержала Украине. Фото архивное

Российская Федерация активизировала обстрелы гражданской инфраструктуры. Агрессор пытается "покорить Украину террором, холодом и тьмой просто потому, что не смог покорить ее на поле боя".

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, признав, что в Кремле лгут о продвижении на фронте и вместо этого терроризируют мирных жителей. Об этом политик заявила 14 октября во время выступления в парламенте накануне заседания Европейского совета.

Россиян можно усадить за стол переговоров только силой

Мелони сказала, что РФ начала "новую осеннюю кампанию" против Украины. Речь идет, прежде всего, о воздушных атаках по украинской территории.

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Премьер перечислила гражданские цели, которые в последнее время поражало государство-агрессор. "Неспособная продвинуться на фронте, Москва начала все сильнее бить по гражданскому населению: электростанции, жилые дома, больницы, даже автобусы, в которых люди едут на работу, как в случае с ужасным массовым убийством в Краматорске", – указала она.

Глава итальянского правительства признала, что это сознательная российская стратегия – "покорить террором, холодом и тьмой", поскольку на фронте сделать это у РФ это не получилось.

"Факты противоречат кремлевской пропаганде и тем, кто несет ее сюда: в начале года Россия захватила очень небольшую территорию, а в сентябре потеряла многое из того, что захватила", – подчеркнула политик.

Она добавила, что неудачи оккупантов на передовой "не свалились с неба". Этого удалось добиться благодаря мужеству Украины и поддержке Запада (и Италии в частности).

Такое сдерживание оккупантов силой – единственный эффективный инструмент, чтобы усадить Россию за стол переговоров, заявила Мелони.

Добавим, что во время выступления она также раскритиковала подход президента США Дональда Трампа, отметив, что капитуляция Украины не может быть "миром", а его договоренность о поставках российского дизельного топлива сопряжена со значительными рисками. Премьер подчеркнула, что Рим не меняет своей позиции в отношении поддержки Киева, давления на Москву и сохранения единства евроатлантических стран.

''Факты противоречат кремлевской пропаганде'': Мелони обвинила Россию в осознанном массовом убийстве гражданских украинцев. Видео

Выступление премьер-министра Италии 14 октября 2026 года. Источник: Скриншот видео с YouTube-канала Giorgia Meloni

Как писал OBOZ.UA, ранее Джорджа Мелони заявила, что "постоянные российские провокации" являются признаком "определенной нервозности" Москвы.

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