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"У Эрдогана есть свои связи с Путиным": Зеленский предложил провести встречу лидеров в Турции

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 мин
11,8 т.
"У Эрдогана есть свои связи с Путиным": Зеленский предложил провести встречу лидеров в Турции
Владимир Зеленский. Источник: Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Путиным в Турции. Он надеется, что Реджеп Тайип Эрдоган поможет организовать переговоры, поскольку имеет свои связи с главой Кремля.

Об этом украинский лидер рассказал в воскресенье, 1 ноября, в интервью CNN Türk. Зеленский подчеркнул, что хочет лично поговорить с Владимиром Путиным как с лицом, принимающим решения, поскольку делегациям не удается урегулировать все вопросы.

"Но здесь есть очень важный момент. Как вы и сказали, в Турции и без того состоялось множество встреч, а в ОАЭ также прошли встречи между техническими группами и делегациями. Были достигнуты разные результаты, но война продолжается", – добавил президент.

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В то же время Зеленский подчеркнул, что эта встреча должна принести ощутимый прогресс. По мнению президента, если после нее люди не увидят результата, "это воспримут как поражение дипломатии".

"Если Турция сможет этого достичь, мы согласимся и будем только рады. Да, мы готовы к этой встрече в Турции", – отметил Зеленский

Ранее сообщалось о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов ответить на телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского. В Москве утверждают, что никогда не отказывались от международных контактов.

Напомним, что в Кремле также назвали возможные место и сроки проведения трехсторонних переговоров Украины, США и России. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, встреча могла состояться в Абу-Даби в первой половине ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не демонстрирует готовности к установлению мира в Украине. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен скептически оценила переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с российским диктатором Владимиром Путиным.

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