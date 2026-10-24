Экс-премьер Свириденко получила новую должность. Документ

Бывшую премьер-министра Украины Юлию Свириденко назначили уполномоченной представительницей Кабинета министров в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления (URIF). На этой должности она заменит Егора Перелыгина, бывшего заместителя министра экономики и окружающей среды Украины.

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Соответствующее распоряжение № 1116 Кабинет министров Украины принял 23 октября 2026 года. Согласно документу, правительство отозвало Перелыгина с должности уполномоченного представителя и делегировало в фонд Свириденко с ее согласия.

Какую должность занимает Свириденко

Сейчас Юлия Свириденко является президентом KSE Business School. На эту должность ее назначили в сентябре 2026 года.

До этого она возглавляла правительство Украины. После назначения на новую должность в фонде Свириденко будет представлять Кабинет министров в структуре, созданной для привлечения инвестиций в восстановление страны.

Что известно об инвестиционном фонде Украины и США

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления создали в мае 2025 года на основании межправительственного соглашения между Украиной и Соединенными Штатами.

Его главная цель – привлечение капитала и инвестиций для восстановления Украины, развития экономики и стратегических отраслей. Фонд также поддерживает проекты, направленные на восстановление страны, укрепление цепочек поставок и повышение экономической безопасности и благосостояния обоих государств.

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Документ о назначении Свириденко опубликован на официальном сайте Кабинета министров Украины.

Какую должность Свириденко могла получить после увольнения

Напомним, после увольнения с должности премьер-министра Украины Юлию Свириденко рассматривали в качестве кандидатуры на должность главы НАК "Нафтогаз України". Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, ссылаясь на собственные источники.

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По его данным, Свириденко могла сначала стать исполняющей обязанности председателя правления государственной компании, а затем возглавить ее на постоянной основе. При этом кадровое решение должно было пройти через наблюдательный совет "Нафтогаза".

В случае назначения зарплата Свириденко могла вырасти более чем в 20 раз по сравнению с выплатами на посту премьер-министра. Согласно приведенным в материале оценкам, оклад главы правительства составлял около 100 тыс. грн в месяц, тогда как руководитель "Нафтогаза" мог получать ориентировочно 2,2 млн грн до налогообложения.

Как писал OBOZ.UA, в июле 2026 года Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. Она возглавляла правительство с июля 2025 года, сменив на этом посту Дениса Шмыгаля.