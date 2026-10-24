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Экс-премьер Свириденко получила новую должность. Документ

Даниил БорщДаниил Борщ
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Экс-премьер Свириденко получила новую должность. Документ
Юлию Свириденко назначили представителем Кабмина в Американско-украинском фонде восстановления. Источник: president.gov.ua

Бывшую премьер-министра Украины Юлию Свириденко назначили уполномоченной представительницей Кабинета министров в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления (URIF). На этой должности она заменит Егора Перелыгина, бывшего заместителя министра экономики и окружающей среды Украины.

Соответствующее распоряжение № 1116 Кабинет министров Украины принял 23 октября 2026 года. Согласно документу, правительство отозвало Перелыгина с должности уполномоченного представителя и делегировало в фонд Свириденко с ее согласия.

Какую должность занимает Свириденко

Сейчас Юлия Свириденко является президентом KSE Business School. На эту должность ее назначили в сентябре 2026 года.

До этого она возглавляла правительство Украины. После назначения на новую должность в фонде Свириденко будет представлять Кабинет министров в структуре, созданной для привлечения инвестиций в восстановление страны.

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Экс-премьер Свириденко получила новую должность. Документ

Распоряжение Кабинета министров. Источник: Скриншот

Что известно об инвестиционном фонде Украины и США

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления создали в мае 2025 года на основании межправительственного соглашения между Украиной и Соединенными Штатами.

Его главная цель – привлечение капитала и инвестиций для восстановления Украины, развития экономики и стратегических отраслей. Фонд также поддерживает проекты, направленные на восстановление страны, укрепление цепочек поставок и повышение экономической безопасности и благосостояния обоих государств.

Документ о назначении Свириденко опубликован на официальном сайте Кабинета министров Украины.

Экс-премьер Свириденко получила новую должность. Документ

Юлия Свириденко. Источник: t.me/svyrydenkoy

Какую должность Свириденко могла получить после увольнения

Напомним, после увольнения с должности премьер-министра Украины Юлию Свириденко рассматривали в качестве кандидатуры на должность главы НАК "Нафтогаз України". Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, ссылаясь на собственные источники.

По его данным, Свириденко могла сначала стать исполняющей обязанности председателя правления государственной компании, а затем возглавить ее на постоянной основе. При этом кадровое решение должно было пройти через наблюдательный совет "Нафтогаза".

В случае назначения зарплата Свириденко могла вырасти более чем в 20 раз по сравнению с выплатами на посту премьер-министра. Согласно приведенным в материале оценкам, оклад главы правительства составлял около 100 тыс. грн в месяц, тогда как руководитель "Нафтогаза" мог получать ориентировочно 2,2 млн грн до налогообложения.

Как писал OBOZ.UA, в июле 2026 года Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. Она возглавляла правительство с июля 2025 года, сменив на этом посту Дениса Шмыгаля.

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