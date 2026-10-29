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Экс-генпрокурор Луценко о главе Агентства восстановления Федорове: человек с очень подозрительным бэкграундом

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
3,2 т.
Экс-генпрокурор Луценко о главе Агентства восстановления Федорове: человек с очень подозрительным бэкграундом
Бывший генеральный прокурор, бывший народный депутат Юрий Луценко. Источник: Ельдар Сарахман

Глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Иван Федоров, несмотря на значительную роль ведомства в организации защиты энергетики и других критически важных объектов, не проходил специальную проверку перед назначением на должность.

Об этом в эфире телеканала "Прямий" заявил бывший генеральный прокурор, бывший народный депутат Юрий Луценко.

"Почему нет защитных сооружений над энергетикой? Почему вообще агентство восстановления возглавил человек, которого очень странным образом обменяли из плена и который прибыл оттуда аж с двумя мобильными телефонами и без какой-либо спецпроверки, без детектора лжи, и вдруг возглавил ключевое ведомство", – заявил Луценко.

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По его мнению, агентство имеет критическое значение для безопасности страны. "Агентство восстановления, то есть защиты энергетики, – такое же важное ведомство, как [условное] Министерство производства оружия. И там сидит человек с очень подозрительным бэкграундом. От коррупции его окружения, когда он стал главой областной администрации, до очень странных его приключений в российском плену", – добавил экс-нардеп.

"И на вопрос, проводилась ли спецпроверка этого типа, мы не слышим никакого ответа. И почему-то так совпало, что после его назначения российские ракетные удары стали более точными по объектам защищенной энергетики. Думаю, это очень показательный случай, когда мы ищем адекватный ответ на вопрос, какая зима нас ждет", – подытожил политик.

Напомним, ранее СМИ писали о ряде компаний, которые были созданы или работали в Мелитополе и Запорожье в период, когда Федоров был мэром, а затем главой Запорожской областной военной администрации, и в совокупности получили контракты на государственных закупках на сумму более 11 млрд грн. В частности, одна из таких компаний получила контракты на 5 млрд грн на строительство фортификаций, защиту энергетики, возведение укрытий для школ и больниц, хотя еще буквально полтора года назад ее владелец занимался проектированием саун. Ряд фирм, связанных с Федоровым и его окружением, фигурируют в уголовных производствах Бюро экономической безопасности и Службы безопасности Украины о хищении средств на объектах восстановления или завышении цен на отдельные компоненты. Кроме того, несколько компаний попали в "черный список" Антимонопольного комитета с запретом участвовать в торгах из-за сговора во время тендеров.

Политическую карьеру Федорова связывают с народным депутатом от "Слуг Народу" Сергеем Минько. Федоров работал секретарем в горсовете Мелитополя, когда Минько был городским головой, а позже возглавил Запорожскую областную ячейку партии "Команда Сергея Минько". Также сам Федоров и его родственники некоторое время работали в компаниях Минько, с ним же связаны и другие деловые связи нынешнего главы Госвосстановления.

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