Евросоюз намерен вызвать постоянного представителя России, чтобы выразить осуждение в связи с последними ударами по Киеву. Речь идет о обстреле украинской столицы 19 ноября, во время которого были повреждены несколько посольств.

Видео дня

Об этом сообщила представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас. Она также заверила, что Евросоюз лишь "усилит поддержку Украины и давление на Россию".

Что сказала Каллас

"Когда Путин шел по красной дорожке в Шэньчжэне, снова были нанесены российские удары по Киеву, которые повредили несколько европейских и неевропейских посольств. Дипломатические помещения защищены международным правом. Пренебрежение России к нему проявляется ежедневно. В ответ мы вызовем посланника России в ЕС из-за этих ударов", – отметила Каллас.

Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС "лишь усилит помощь Украине и давление на Россию, чтобы положить конец ее войне".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия в четверг, 19 ноября, снова атаковала Киев. В результате удара по столице есть погибший и пострадавшие.

Известно, что один из дронов захватчиков попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов. Также в результате атаки повреждения получило посольство Австрии. Кроме того, обломки российского беспилотника упали на территорию Министерства иностранных дел Украины.

РЕКЛАМА

В ГСЧС Киева сообщили, что после очередного российского удара возникли пожары в 3 районах столицы.

Руководитель Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" Роман Маленков сообщил, что вражеский дрон попал "в 150 метрах от офиса" заповедника, в результате чего на Подоле повреждены многочисленные объекты культурного наследия.

Главные истории дня

В среду, 18 ноября, россияне также атаковали Киев. В частности, в Дарницком районе в результате падения обломков вражеского БПЛА начался пожар, а на Печерске они попали в многоэтажку, есть пострадавшие.