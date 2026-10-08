Сенаторы от обеих партий направили письмо администрации Трампа, призвав в максимальной степени ввести санкции против России, предусмотренные законом Линдси Грэма.

Видео дня

Письмо подписали Роджер Викер (республиканец) – председатель комитета по вооруженным силам Сената, и Джин Шагин (демократка) – сопредседатель комитета по международным делам. Ранее аналогичные призывы звучали от других законодателей из обеих партий. В настоящее время письмо направлено государственному секретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

"Путин продолжает эскалацию на поле боя, привлекая новые подразделения из Северной Кореи, а также усиливает ракетные удары по гражданскому населению Украины и ее энергетической инфраструктуре", – написали сенаторы.

"Каждый день, проходящий без максимального экономического давления, позволяет Москве продолжать военную эскалацию.

Госдепартамент и Минфин США должны максимально использовать новые санкционные инструменты, чтобы перекрыть России источники доходов и доступ к технологиям двойного назначения, которые поддерживают ее военную машину".

Срок введения санкций и тарифов (или освобождения от них) истекает 18 октября. Несколько дней назад в интервью CBS министр энергетики США Крис Райт сказал, что Трамп, скорее всего, отложит решение до последнего.

Ниже привожу полный текст письма.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...