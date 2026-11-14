"Две вещи": Зеленский объяснил, что может склонить Путина к уступкам

Украина рассчитывает использовать американскую военную и экономическую поддержку как рычаг воздействия на Кремль во время переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что перспектива получить дополнительное оружие и усиление санкций против России заставит диктатора РФ Владимира Путина серьезнее отнестись к возможности деэскалации.

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Об этом глава государства заявил, комментируя возможные шаги, которые могут побудить российского диктатора к уступкам. Информацию собрал OBOZ.UA.

Ключевую роль в создании условий для реальных переговоров может сыграть Конгресс США. Речь идет о принятии пакета помощи Украине, который будет предусматривать два основных компонента – новые санкции против России и поставки вооружения.

"Я считаю, что Россия будет готова пойти на более реалистичные шаги в тот момент, когда Конгресс Соединенных Штатов Америки будет готов принять решение о сильном пакете поддержки для Украины. В пакете могут быть две вещи – санкции и оружие", – подчеркнул Зеленский.

У Украины уже есть наработанные механизмы усиления собственных позиций, которые могут повлиять на ход войны и изменить расчеты российского руководства.

Зеленский напомнил о встрече с Дональдом Трампом осенью 2024 года в Trump Tower, когда тот еще был кандидатом в президенты США. Тогда украинский лидер лично передал ему План победы, в котором, в частности, шла речь о конкретных шагах американской поддержки.

"В Плане победы была понятная вещь: вы помогаете нам вот так, даете нам вот это – и вы увидите, что Путин сядет за стол переговоров и будет готов к реальным шагам", – рассказал глава государства.

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Президент также провел параллель между стремлением России получить новые гарантии безопасности и необходимостью усиления оборонных возможностей Украины. По его мнению, Киеву следует вернуться к тем направлениям поддержки, которые уже были разработаны и могут дать практический результат.

Зеленский предположил, что при условии усиления Украины и готовности американского Конгресса поддержать соответствующие инициативы до конца года может появиться возможность договориться о некоторой деэскалации.

Россия рассчитывает на зимний период, однако дополнительные военные возможности Украины могут изменить ее планы.

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"Потому что если Украина усилится, лучше попробовать дипломатию, а не испытывать это усиление. Такой мотив должен быть воспринят Путиным", – подытожил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия продолжает возражать против участия Европы в переговорах о завершении российско-украинской войны. Вместо этого Москва требует демонтажа существующей архитектуры европейской безопасности.