"Две вещи": Зеленский объяснил, что может склонить Путина к уступкам

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Какие решения относительно пенсий разработали в правительствеНовые ограничения пенсий: какое решение подготовили в правительстве и почему это не сработаетСилы обороны сократили численность армии РФ на 1 710 оккупантов и сожгли 6 танков врага – ГенштабСилы обороны сократили численность армии РФ на 1 710 оккупантов и сожгли 6 танков врага – ГенштабГде сегодня бесплатно смотреть Северная Ирландия – Украина. Расписание трансляций Лиги нацийГде сегодня бесплатно смотреть Северная Ирландия – Украина. Расписание трансляций Лиги нацийКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видео24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видеоОтражение воздушной атаки РФОккупанты атаковали Украину почти сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов удалось сбитьВодительское удостоверение в Украине. ИллюстрацияВо Львовской области полицейский оштрафовал водителя, потому что увидел "D" в техпаспорте: история получила интересное продолжениеСША впервые подняли вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса, – ЗеленскийСША впервые подняли вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса, – ЗеленскийУиткофф и Кушнер начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РоссиейУиткофф и Кушнер начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РоссиейРебенок не хочет стоять во время минуты молчания: психолог объяснила, как правильно реагировать родителямРебенок не хочет стоять во время минуты молчания: психолог объяснила, как правильно реагировать родителям
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Две вещи": Зеленский объяснил, что может склонить Путина к уступкам

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
729
"Две вещи": Зеленский объяснил, что может склонить Путина к уступкам
Президент Украины. Источник: ОП.

Украина рассчитывает использовать американскую военную и экономическую поддержку как рычаг воздействия на Кремль во время переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что перспектива получить дополнительное оружие и усиление санкций против России заставит диктатора РФ Владимира Путина серьезнее отнестись к возможности деэскалации.

Об этом глава государства заявил, комментируя возможные шаги, которые могут побудить российского диктатора к уступкам. Информацию собрал OBOZ.UA.

Ключевую роль в создании условий для реальных переговоров может сыграть Конгресс США. Речь идет о принятии пакета помощи Украине, который будет предусматривать два основных компонента – новые санкции против России и поставки вооружения.

"Я считаю, что Россия будет готова пойти на более реалистичные шаги в тот момент, когда Конгресс Соединенных Штатов Америки будет готов принять решение о сильном пакете поддержки для Украины. В пакете могут быть две вещи – санкции и оружие", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
11,6 т.
Польша присоединится к переговорам с РФ: Туск сказал, на что они не согласятся
11,6 т.
Польша присоединится к переговорам с РФ: Туск сказал, на что они не согласятся
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
5,5 т.
"Она у нас уже есть": Мерц заявил, что у Европы нет необходимости говорить с РФ об архитектуре безопасности
5,5 т.
"Она у нас уже есть": Мерц заявил, что у Европы нет необходимости говорить с РФ об архитектуре безопасности
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
5,0 т.
Россия требует возвращения НАТО к границам 1997 года: в ISW рассказали о "ловушке Кремля" на мирных переговорах
5,0 т.
Россия требует возвращения НАТО к границам 1997 года: в ISW рассказали о "ловушке Кремля" на мирных переговорах

У Украины уже есть наработанные механизмы усиления собственных позиций, которые могут повлиять на ход войны и изменить расчеты российского руководства.

Зеленский напомнил о встрече с Дональдом Трампом осенью 2024 года в Trump Tower, когда тот еще был кандидатом в президенты США. Тогда украинский лидер лично передал ему План победы, в котором, в частности, шла речь о конкретных шагах американской поддержки.

"В Плане победы была понятная вещь: вы помогаете нам вот так, даете нам вот это – и вы увидите, что Путин сядет за стол переговоров и будет готов к реальным шагам", – рассказал глава государства.

Президент также провел параллель между стремлением России получить новые гарантии безопасности и необходимостью усиления оборонных возможностей Украины. По его мнению, Киеву следует вернуться к тем направлениям поддержки, которые уже были разработаны и могут дать практический результат.

Зеленский предположил, что при условии усиления Украины и готовности американского Конгресса поддержать соответствующие инициативы до конца года может появиться возможность договориться о некоторой деэскалации.

Россия рассчитывает на зимний период, однако дополнительные военные возможности Украины могут изменить ее планы.

"Потому что если Украина усилится, лучше попробовать дипломатию, а не испытывать это усиление. Такой мотив должен быть воспринят Путиным", – подытожил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия продолжает возражать против участия Европы в переговорах о завершении российско-украинской войны. Вместо этого Москва требует демонтажа существующей архитектуры европейской безопасности.

Похожие темы
Война в УкраинеУкраинаВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!