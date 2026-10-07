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"Очень скоро": Трамп анонсировал разговор с Путиным и назвал главную тему

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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icon 1,1 т.
"Очень скоро": Трамп анонсировал разговор с Путиным и назвал главную тему
Владимир Путин и Дональд Трамп. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны должны обсудить ситуацию, связанную со случаем чумы в России.

Об этом Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Bloomberg. По словам главы Белого дома, Вашингтон рассчитывает получить больше информации об этом инциденте в ближайшие дни.

Во время беседы с журналистами Дональд Трамп сообщил, что "очень скоро" планирует провести телефонный разговор с Путиным. Стороны должны обсудить ситуацию в связи с возможным случаем чумы в России и связанные с ним риски для общественного здоровья.

Трамп добавил, что в ближайшее время США получат больше информации о ситуации.

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"Пока что мы ведем очень подробные обсуждения. Вероятно, мы сможем сообщить об этом завтра", — подчеркнул он.

Что предшествовало

В Иркутской области после смерти лаборантки в Шелеховской районной больнице ввели карантин, а около 200 человек взяли под медицинское наблюдение. Женщина работала в противочумном институте и, по информации местных источников, могла контактировать с возбудителем легочной чумы.

25 сентября она разбила пробирку с опасным возбудителем, после чего начала жаловаться на плохое самочувствие. Женщину госпитализировали в больницу Шелехова, где она провела три дня, а в ночь на 2 октября скончалась.

Вскоре в Белом доме заявили, что следят за ситуацией вокруг вероятного случая чумы в Иркутской области. Американская администрация получила информацию о заболевании и карантинных мерах в регионе.

В частности, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Вашингтона пока нет достаточной информации, чтобы делать выводы о природе заражения чумой в России. Он призвал Москву предоставить миру больше информации и не исключил, что ситуация может оказаться более серьезной, чем сообщалось изначально.

Как писал OBOZ.UA, посольство США в Москве предупредило граждан Соединенных Штатов о возможной угрозе чумы в России. Дипломаты призвали американцев, находящихся на территории РФ, немедленно покинуть страну, а тех, кто планирует поездку, — не ехать в РФ.

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